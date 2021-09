En el marco de las próximas celebraciones de Fiestas Patrias y tras un extenso receso debido a la pandemia, el icónico grupo Los Golpes, anunció el lanzamiento de un nuevo disco que promete mantener intacta la característica sonoridad nostálgica del conjunto tocopillano.

Se trata de una herencia musical rescatada por los hijos la clásica agrupación de baladas románticas, quienes tras el fallecimiento de tres de sus cuatro miembros fundadores, han estado revitalizando el legado artístico de la banda hoy liderada por Nicolás Bustamante.

En este nueva producción homónima, Los Golpes ofrecen un total de 11 canciones originales que repasan con nuevos aires, el relato lírico y musical con el que se han desatacado a lo largo de de casi 50 años de trayectoria.

Tracks como Hoy que no duermes conmigo o No me la nombres son algunos de los sencillos elegidos para promocionar la placa donde también participa como invitado el cantante Melvin Corazón Américo, padre del reconocido artista tropical, Américo.

Lee también: Un clásico de Fiestas Patrias: La Yein Fonda confirmó su versión 2021 vía streaming

Así mismo, la banda anunció una serie de shows en vivo para celebrar el lanzamiento del álbum que se espera, será durante el segundo semestre del presente año.

Dentro de las próximas fechas, se encuentra el concierto en el Troncal Urbano de Villa Alemana que se realizará el próximo 10 de septiembre, mientras que el día 11 el show se traslada a la ciudad de La Serena. Además, el conjunto tiene preparadas nuevas presentaciones que serán informadas en sus redes sociales.