Llegó uno de los momentos más esperados del año. Lollapalooza Chile presentó este martes el line up de su edición para 2024, que contará con más de 100 presentaciones en vivo.

Los artistas que encabezarán el evento abarcan géneros que van desde el punk-rock, como Blink-182; hasta la música urbana, como Feid; pasando por SZA, que establecerá todo el ritmo del R&B; Sam Smith, que regresa cada vez más grande; Arcade Fire, con la magia de sus shows en vivo, y Limp Bizkit, referentes del nu metal.

El cartel de Lollapalooza Chile 2024 también incluye artistas como el cantautor Hozier, las leyendas del punk The Offspring, el reguetonero Checho Corleone, el regreso de Thirty Seconds To Mars, Phoenix y Jungle, Diplo, Above & Beyond, Meduza y muchos más.

Revisa el line up completo

Nuevos espacios

Para 2024, el festival anunció nuevos espacios para mejorar la experiencia de sus fanáticos.

Se sumará el sector Lolla-Upgrade, que tiene un costo adicional y consiste en zonas de descanso con sombras, barras de bebidas y alcohol, además de food trucks y baños tráiler.

Para todo público, se incorporarán dos sectores de Beer Garden.

En cuanto a escenarios, debutará el Alternative Song con 1.600 mts2 de sombra. Además, habrá dos espacios que funcionarán con energía solar: Aldea Verde Stage se suma Kidzapalooza.

¿Cuándo es Lollapalooza Chile 2024?

El festival se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo de 2024 en el Parque Cerrillos de la Región Metropolitana.

Entradas

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.