A las 21:00 horas de este miércoles, el Estadio Monumental comenzó a bailar y cantar al ritmo de Bruno Mars en su esperado regreso a tierras chilenas.

La copiosa lluvia, un inesperado sismo y el frío no fueron impedimento para que cerca de 48 mil personas disfrutaran del talento y energía de Mars.

El hawaiano de 37 años deslumbró al público con sus más grandes éxitos, tales como Treasure, 24k Magic, Finesse, That’s what I like y Uptown Funk.

Un momento especial del concierto fue cuando interpretó It Will Rain (Va a llover, en su traducción en español), justamente bajo la fuerte lluvia.

“Valió la pena la lluvia“, “uno de los mejores días de mi vida“, “¿cómo se supera It Will Rain, en vivo y lloviendo?” y “un día que jamás olvidaré“, fueron solo algunos de los comentarios en redes sociales.

FOFO! Bruno Mars cantando "Calling ALL My Lovelies – Te Quiero Mucho Mi Rica" e "Wake Up in The Sky" no estádio Monumental, no Chile. pic.twitter.com/z1ZrfyWTEA

— Bruno Mars Always (@BMAlwaysBr) September 7, 2023