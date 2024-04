(CNN) – Los seguidores esperaban con gran expectativa el tormento emocional que estaban seguros vendría de The Tortured Poets Department, el undécimo álbum de estudio de Taylor Swift.

Y cumplió con un álbum doble.

El primer lanzamiento desde que se anunció el final de la relación de seis años de Swift, The Tortured Poets Department capturó la ira, la tristeza, el anhelo y la confusión que los admiradores aman en una buena canción de ruptura.

Cantó sobre haber contenido la respiración desde que su amor la abandonó, su corazón roto cuando él pretendió ponerle un anillo en el dedo anular y cómo él fue la pérdida de su vida: el tipo de dolor del que los oyentes pueden alejarse en la vida, pero a veces buscar en su música.

Los expertos dicen que es normal y a menudo útil conectarse con música desgarradora, y Swift incluso compartió su propia filosofía en una publicación de Instagram sobre el álbum.

“Este escritor cree firmemente que nuestras lágrimas se vuelven sagradas en forma de tinta en una página”, dijo. “Una vez que hayamos contado nuestra historia más triste, podremos liberarnos de ella“.

Algo malo, pero ¿por qué se siente tan bien?

Si han visto una interpretación de All Too Well, sabrán que a los Swifties les encanta cantar a gritos las partes más desgarradoras.

¿Por qué se siente tan bien? Catarsis y validación, dijo Arianna Galligher, directora de la Oficina de Bienestar de Gabbe y del Programa de Estrés, Trauma y Resiliencia (STAR) del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.

Es beneficioso tener una vía para explorar las emociones más dolorosas y sentir que está bien porque otras personas también las han experimentado y las están experimentando, dijo.

Incluso si no se está en medio de una ruptura, recurrir a esas emociones de experiencias pasadas puede ayudar, aseguró el Dr. Jaryd Hiser, psicólogo del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.

“Todos caemos en la trampa de evitar estas emociones“, afirmó. “Para poder volver a eso, considérelo como un procesamiento de ese tiempo”.

Ese proceso puede conducir a una mayor aceptación de esas experiencias y que está bien si nunca se sienten completamente bien con ellas, añadió.

Música que trae paz

La música puede ser clave para que las personas, que de otro modo no se sentirían seguras al recorrer esas experiencias y emociones difíciles, las vuelvan a conocer, dijo Hiser.

“Creo que es una forma realmente fácil de acceder a la atención plena“, dijo. “Si pudiéramos ser conscientes todo el tiempo, sería fantástico, pero la mayoría de nosotros no podemos… aprovechar eso”.

Le gusta trabajar con los pacientes sobre la atención plena, combinándola con actividades que disfrutan, porque es mucho más fácil permanecer en el presente cuando estás haciendo algo que te gusta, dijo.

“Ese tipo de cosas que pueden atraernos y permitirnos estar con nuestras emociones en ese momento”, agregó Hiser.

El corazón roto es el himno nacional de Swift

El éxito de Swift en lo que respecta a sus canciones sobre su ruptura puede deberse a los matices que tiene en sus composiciones, dijo Galligher.

Si bien puede haber dolor y pérdida en sus escritos, también tiende a haber temas de empoderamiento en su trabajo, añadió.

En una canción de su nuevo álbum, Fresh Out the Slammer, Swift escribe sobre pasar de “desaparecer diariamente para ver su sonrisa” a decir que ha aprendido, que es libre y que va a ir hacia adelante llevando las lecciones consigo.

Y tampoco siempre sigue el tópico del ex abandonado con una canción vengativa de ruptura, dijo Galligher.

“Muchas de sus canciones aportan cierto equilibrio a la conversación“, dijo. “Y sí, (algunas canciones) resaltan ‘por eso estoy estableciendo un límite’, pero a menudo también hay letras que hablan de ‘así es como he crecido y cambiado y lo que he aprendido sobre mí misma’ y tal vez qué haría de manera diferente'”.

“Creo que ese tipo de exploración equilibrada es un modelo saludable”, dijo Galligher.

Swift incluso contextualizó el álbum en su publicación de Instagram, diciendo que la expresión de sentimientos en las canciones no significa que todavía haya un villano y un héroe.

“No hay nada que vengar, ni cuentas que ajustar una vez que las heridas han sanado. Y tras reflexionar más a fondo, un buen número de ellos resultaron ser autoinfligidas”, escribió.

¿Cuánto es demasiado?

Por más reconfortantes, fortalecedoras y capaces de hacer conexiones que puedan ser las canciones de ruptura, puede haber demasiadas cosas buenas, dijo Galligher.

“Si nos sumergimos en él durante demasiado tiempo, comienza a afectar nuestra capacidad de funcionar, y esa es sin duda una razón para hacer una pausa y tal vez visitar otros tipos de música”, dijo.

Especialmente si, para empezar, tienen dificultades, asegúrense de consultar sobre cómo lo está afrontando, dijo Hiser. Si notan ideas suicidas, contacten con tu terapeuta o con números de emergencia.

“Pero en realidad, creo que para la mayoría de las personas, la música es un conducto para acceder a nuestras propias emociones y, a veces, procesarlas”, dijo Galligher. “Dejar espacio para que esas emociones estén presentes es realmente importante, y la música realmente puede ayudarnos a aprovechar eso”.