Linkin Park anuncia sorpresivo concierto en Chile: Será en 2025 y junto a su nueva vocalista, Emily Armstrong

Por CNN Chile 14.11.2024 / 10:50

La última vez que Linkin Park se presentó en Chile fue el 9 de mayo de 2017, en el Movistar Arena, donde interpretaron temas del que era su disco más reciente hasta ese entonces, “One More Light”. Esta vez, llegarán de la mano de su gira mundial "From Zero World Tour", que también incluirá otros países de América del Sur como Colombia, Perú, Argentina y Brasil.