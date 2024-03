Limp-Biskit fue el primer gran nombre de la jornada debut de Lollapalooza Chile 2024.

La contagiosa energía que Fred Durst -vocalista y compositor de la banda a lo largo de sus tres décadas de trayectoria- evocó sobre el Banco de Chile Stage logró reunir tanto a puristas como ajenos al nu metal.

El espectáculo comenzó puntualmente a las 19:45 e incluyó una selección de éxitos de la banda, incluyendo singles populares como Break Stuff, Rollin’, Nookie, My Way y My Generation.

La inclusión de covers -además de su ya conocida reversión de Faith, de George Michael- como Behind Blue Eyes, de The Who, y un breve homenaje a Heart-Shaped Box, de Nirvana, agregó variedad al set-list de la banda originaria de Florida y fue recibida con estusiasmo por el variopinto público del festival.

A lo largo del show, se observaron momentos de interacción entre la agrupación y el público, como mosh pits y crowd surfing.

Uno de los momentos más memorables llegó en su despedida; pues, además de bajar del escenario a saludar a sus fans más acérrimos, en los parlantes sonó el clásico “Vamos chilenos”.

Por supuesto, con Durst bailando al ritmo del clásico cántico nacional desde el escenario.

Así se vivió el momento

JAJAJAJAJAJAJA, Limp Bizkit cerrando con la canción de “Vamos Chilenos” versión Francia 98’ — Ignacio Flores 🇫🇮 (@NachoFloresG) March 15, 2024

Limp Bizkit terminó su show en #LollaCL con Fred Durst bailando Vamos Chilenos pic.twitter.com/5JvM0hhjth — pabLo 🚀 (@pabLock) March 16, 2024