La vida de Britney Spears llega a la pantalla grande: Universal Pictures prepara biopic basada en libro “The Woman In Me”

Los relatos de la cantante alcanzaron el éxito tras su lanzamiento, logrando vender 2,5 millones de ejemplares solo en Estados Unidos.

El estudio cinematográfico, Universal Pictures, compró los derechos de The Woman In Me (La mujer que soy), el libro donde Britney Spears narra algunas de las historias que han marcado su vida.

Gracias a la decisión del estudio, se llevarán los relatos de la cantante estadounidense a la pantalla grande. Marc Platt y Jon M. Chu serían las personas encargadas de desarrollar y dirigir la película.

Por su parte, Platt ha sido productor de cintas aclamadas por el público y la crítica, tales como La La Land y el live action de Aladdín. Chu, es el director de Wicked, la película musical que es protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, que llegará a los cines en noviembre.

Además, dirigió las cintas Never Say Never y Believe, que siguen la realización de dos de las giras mundiales del artista canadiense, Justin Bieber. Por lo que, ya tiene experiencia en trabajar con artistas.

El libro de Spears fue un éxito, pues en Estados Unidos vendió 2,5 millones de ejemplares entre libros de tapa dura, electrónicos y en formato de audio, incluso fue el texto más escuchado en Spotify durante 2023 en el mismo país.

Hasta ahora, se desconocen más detalles sobre la realización de la película, como su reparto y quién se encargará de personificar a la intérprete de Toxic.

La misma cantante comentó a través de su cuenta de X, que está “entusiasmada” por contarle a sus fanáticos un proyecto secreto en que trabaja con Platt.

Spears negoció a inicios de año el realizar la adaptación cinematográfica que, al parecer, llegará a la pantalla grande en un futuro.