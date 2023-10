(CNN) – El cantante de Oasis, Liam Gallagher, ha anunciado una pequeña gira para 2024 llamada Definitely Maybe 30 Years Tour, en la que tocará el álbum debut de la ex banda, Definitely Maybe.

Gallagher hizo el anuncio en Instagram y calificó el álbum como “el álbum más importante de los años 90” y agregó que está “rebotando por la casa” con anticipación.

El artista dijo que no estaría donde está hoy sin el éxito del álbum de 1994, que convirtió a Oasis en superestrellas.

“Celebremos juntos”, escribió.

Será la primera vez que Gallagher interprete Definitely Maybe en su totalidad desde que Oasis se separó en 2009. También interpretará caras B.

Una persona comentó que quería que Noel Gallagher se uniera a la gira y escribió: “Trae a Noel, hermano“.

El miembro cofundador de Oasis, Paul Arthurs, se unirá a Gallagher.

La gira comienza en Sheffield el 2 de junio y finaliza el 27 de junio. Gallagher también visitará Cardiff, Londres, Glasgow, Dublín y Manchester.

Los boletos salen a la venta el viernes 20 de octubre a través de Ticketmaster y no hay anuncios para Chile.