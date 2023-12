Liam Gallagher y John Squire acaban de anunciar el lanzamiento de un álbum de estudio en el que trabajaron a dúo.

El exmiembro de Oasis y el exguitarrista de The Stone Roses son dos de los músicos más exitosos y aclamados originarios de Manchester, Reino Unido, y esta nueva colaboración llega como una oda a la época dorada del rock proveniente de dicho país.

El primer sencillo del trabajo en el que se les podrá oír juntos llegará el 5 de enero de 2024 y lleva por título Just a Rainbow.

De acuerdo al periodista Ben Beaumont-Thomas, de The Guardian, medio inglés que tuvo acceso anticipado al proyecto, el single incluye un solo de guitarra “funky y enérgico” de Jonathan “John” Squire. Además, “evoca” en estilo a la canción Waterfall de su antigua banda, The Stone Roses.

Squire, por su parte, explicó que la canción trata “sobre la decepción y el sentimiento de que nunca consigues lo que realmente quieres“.

El medio también adelantó que podrían venir conciertos futuros.

Ambos artistas tienen una conexión de larga data. Además de haber compartido escenario juntos en el pasado, ambos están entre los coescritores de Love Me and Leave Me, de The Seahorses.

“El mejor disco” desde el que acunó a Eleanor Rigby y Yellow Submarine, de Los Beatles

Aunque aún no se conoce el título ni fecha de lanzamiento del disco completo, Gallagher ya había dado pistas de la colaboración este año.

En octubre, un usuario de la red social X le compartió una fotografía en la que posa junto al exguitarrista de The Stone Roses.

La imagen llegó acompañada de una pregunta directa: “Liam, ¿esperamos el próximo año un álbum en conjunto entre tú y John Squire?”

Gallagher lo dio por hecho, y respondió: “Es el mejor disco desde ‘Revolver'”.

El músico hizo alusión directa al icónico trabajo lanzado por Los Beatles en 1966.

Este mismo, incluyó éxitos como Eleanor Rigby y Yellow Submarine, y se adueñó del primer lugar en las listas de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Canadá, Alemania y Australia.

Otra persona le escribió: “Amigo, ¡fuertes declaraciones! Revolver es la Biblia del rock ‘n’ roll. Pero sí te creo”.

“Lo que se les viene es más grande”, prometió Gallagher. “Estoy siendo humilde”.