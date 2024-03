Level 42 confirmó su regreso a Chile.

La banda británica de funk-pop fijó un concierto para el sábado 2 de noviembre en el Gran Arena Monticello. Esta presentación marca su primera actuación en el país en ocho años.

Desde su formación en 1979, la agrupación liderada por el bajista y vocalista Mark King ha impactado en la escena musical internacional con éxitos como Lessons in Love, Something About You y Running in the Family.

Todos los detalles del concierto de Level 42 en Chile

¿Cuándo? Sábado, 2 de noviembre.

¿Dónde? Gran Arena Monticello.

¿A qué hora? 21:00 hrs.

Las entradas para el concierto estarán disponibles en preventa a partir del 28 de marzo, con un descuento del 20% para todos los medios de pago durante las primeras 48 horas o hasta agotar el 30% de la capacidad total de tickets.

Los interesados podrán adquirirlas a través del sistema PuntoTicket.