Leo Caprile se sincera tras el accidente cerebrovascular que sufrió en abril pasado: “Estuve a punto de morir”

El ex animador televisivo además abordó un eventual retorno a la televisión y aseguró que "te juro que voy a la tele si me pagan bien".

El ex animador televisivo, Leonardo Caprile -más conocido como Leo Caprile– abordó su presente tras el Accidente Cerebrovascular Isquémicoque vivió en abril pasado.

En conversación con Revista Sábado, Caprile reveló cómo fue que vivió el ACV que le afectó. Sobre este punto, detalló que “realmente estuve punto de morir. Pero aquí estoy, sin ninguna secuela. Tuve mucha suerte. Siento que me dieron una segunda oportunidad“.

Leo Caprile: “La suerte estuvo de mi lado”

En cuanto al día que sufrió el ACV, relató que “reconocí los síntomas, porque los conocía. Mi abuelo murió de trombosis y mi mamá y mi papá tuvieron un ACV“.

Reveló que ese día estaba acompañado por amigos y que “ellos no se dieron cuenta de lo que me estaba pasando, yo sí, y les dije qué hacer. Yo estaba en pánico pero super altiro que si me empanicaba no íbamos a llegar a ninguna parte“.

Luego de comentarles a sus amigos lo que le ocurría, fueron de emergencia a la Clínica Santa María. “Ese día la suerte estaba de mi lado, llegamos en ocho minutos y a los 10 yo ya estaba en una camilla“, añadió.

La vuelta a la televisión y el lado político de Caprile

En cuanto a su actualidad, se le preguntó por la posibilidad de volver a la televisión. Ante esto, respondió que “te juro que voy a la tele si me pagan bien. Y a cosas que valgan la pena. Yo no puedo ir a un programa a ser el loco, a cantar, a bailar. Hay patudos que tienen tres, cuatro programas y te invitan a uno que tienen en el cable“.

“Yo voy, y tengo que ponerme bonito y tengo que manejar y tengo que llegar a la hora, pero ¿por qué si tú ganas plata con eso, yo no? No poh, ándate a la cresta“, sentenció.

Además, comentó sobre su visión política y sobre los cargos que le han ofrecido. Al respecto, sostuvo que “a mi me han ofrecido municipalidades, no te digo cuántas veces. Al principio me llamó mucho la atención, pero después no”.

Consultado sobre si votó por el Presidente Gabriel Boric, aseguró que “si. Soy votante independiente con tendencia a la izquierda. Estoy con la mayoría y creo que a la mayoría se le niegan muchas cosas. Y la política es manejada por sensaciones y esas sensaciones las crean los medios de comunicación”.