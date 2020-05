VIDEO RELACIONADO – Artistas lanzan nuevas canciones desde el confinamiento (04:12)

A un día del estreno global de su anticipado nuevo disco, Chromatica, Lady Gaga lanzó este jueves un esperado nuevo adelanto: Sour Candy.

El tercer sencillo del álbum es una colaboración con Blackpink, el grupo de K-pop que la rompe tanto en occidente y Asia. A horas de haber sido compartido se posiciona como tendencia global en YouTube, donde suma más de 12 millones de reproducciones.

Este nuevo corte del sexto álbum de estudio de la compositora, cantante y actriz estadounidense se suma a Stupid Love y a Rain on Me, el adelanto con Ariana Grande que lanzó el viernes pasado y que solo en la plataforma de video ya registra más de 58 millones de visitas.

Sour Candy no solo entusiasma a los fans de la protagonista de A Star is Born (2018), sino que también a los Blinks, el nombre del fandom de Blackpink, ya que es la primera canción oficial que el cuarteto lanza desde Kill This Love, en abril del 2019.

Además, es una especie de antesala del comeback que Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa realizarán, según adelantó su compañía, YG Entertainment, durante junio de este año.

Con este regreso, el grupo de chicas pondrán fin a un silencio musical de más de un año que ha tenido a sus fans preocupados por la continuidad de las cantantes de Ddu-Du Ddu-Du y Whistle, quienes en 2019 se presentaron en el festival Coachella.