Cientos de personas acudieron a despedir a la histórica cantante de la Nueva Ola, Cecilia “La Incomparable”.

La intérprete de Baño de Mar a Medianoche, será velada en el Teatro Caupolicán hasta este miércoles 26 de julio a las 14:00 horas. Luego el féretro será trasladado a la Villa Frei (Ñuñoa) y a la Pérgola de las Flores (Independencia), para finalmente realizar la ceremonia de cremación en el Parque del Recuerdo Américo Vespucio (Recoleta).

En su llegada al Caupolicán, Yasmín Bau, mánager de Cecilia, comentó detalles de los últimos deseos que la artista le transmitió: “Ella estuvo súper lúcida los 10 días que estuvo hospitalizada (…). Preparó todo, me dijo lo que tenía que hacer hasta el último detalle. Ella dejó todo preparado“.

“Ella sabía (el reconocimiento y cariño que tenía del público) y ese era como su temor más grande. Todo el rato me decía ‘voy a hacer llorar a la gente y no quiero eso’. Cuando ya se dio cuenta de su estado de salud, me dijo ‘lo único que pido es que sea una fiesta, que quede la cagá. Dejemos la cagá, que esto sea una fiesta y que la gente me recuerde con mi música, con mi cariño y no quiero que estén tristes‘”, expresó.

Amigos y fanáticos la recordaron como una mujer imponente, transgresora, vanguardista, que le abrió puertas a las mujeres y que siempre estuvo disponible para las nuevas generaciones.

“Ella fue la que abrió el camino principal, por su irreverencia, por su valentía, por esa diferencia que la hizo única. El legado de ella trasciende la música, sin duda, es representante de la cultura más profunda de nuestro país”, comentó la cantante Denisse Malebrán.

Por su parte, la también cantante Carolina Soto, comentó que “eso fue lo más lindo de todo, que ella siempre abrió las puertas. Que bueno que las generaciones que vienen después de nosotros, incluso quieran saber quién es Cecilia La Incomparable, porque de verdad que era incomparable en todo el sentido de la palabra“.