El documental La Memoria Infinita de Maite Alberdi ganó como Mejor Película Latinoamericana en la 29° versión de los Premios Forqué.

El premio, considerado uno de los más importantes del cine en español, ya había sido otorgado a El Club y Una Mujer Fantástica.

Tras recibir el reconocimiento, Maite Alberdi dedicó unas palabras a Paulina Urrutia y Augusto Góngora.

“Los protagonistas de esta película, que me enseñaron que el Alzheimer puede ser un desafío y un contexto, y no necesariamente una tragedia, y que me enseñaron que hay una memoria histórica y una memoria emocional que siempre trasciende y queda”, expresó.