“¿Podría cualquier película capturar una dinámica tan íntima? Seguramente no. Pero La Memoria Infinita es lo que más se acerca”. Así presenta The New York Times al quinto proyecto cinematográfico de la documentalista Maite Alberdi, uno más que aclamado y que vuelve a emocionar a nuestro país con la posibilidad de un tercer Premio Oscar.

En CNN Magazine, nos adentramos en la producción protagonizada por el periodista Augusto Góngora y la actriz y exministra Paulina Urrutia. Para ello, conversamos con los hijos del comunicador; Cristóbal y Javiera Góngora.

CNN Chile es el único canal nacional que transmite los Premios Oscar. A partir de este domingo a las 19:00 horas.