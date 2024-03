Kristen Stewart no quiere ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

O al menos, no mientras la franquicia no sume entre sus filas a Greta Gerwig.

La actriz hizo pública su reticencia ante las películas de superhéroes durante una entrevista para el podcast Not Skinny But Not Fat, de Amanda Hirsch.

“Probablemente nunca haga una película de Marvel… suena como una puta pesadilla“, expresó Stewart, de 33 años, agregando que prefiere participar en “grandes películas, porque me gusta que la gente las vea cuando salgo en ellas”.

Bajo su percepción, las entregas del MCU a menudo carecen de una conexión personal con el material y suelen ofrecer una experiencia que describe como “algorítmica y extraña”.

Cuando la presentadora le insinuó que, quizá en un futuro, podría apuntarse para el papel de alguna versión del interés amoroso de Spider-Man, Mary Jane Watson, replicó que, para eso, “el sistema tendría que cambiar”.

Y aunque no cerró la puerta por completo, sí fijó condiciones: “Quizá algún día… si Greta Gerwig me pidiera que hiciera una película de Marvel, ahí sí lo haría”.

Kristen Stewart adquirió fama internacional al interpretar a Bella Swan en la adaptación cinematográfica de la saga Crepúsculo (2008-2012).

En 2022, en tanto, obtuvo su primera nominación al Oscar a la Mejor Actriz por su rol en Spencer, bajo la dirección del cineasta chileno Pablo Larraín.