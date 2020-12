Hace unos meses se dio a conocer que el director chileno Pablo Larraín, destacado por películas como No, El club y Ema, está trabajando en una nueva película sobre la vida de Diana de Gales.

La cinta se titulará Spencer, como un guiño a su apellido de soltera, y tratará sobre un fin de semana a principios de los ’90, en una de sus últimas vacaciones de Navidad en la finca de Sandringham de la Casa de Windsor en Norfolk, Inglaterra, instancia en que Diana decidió que el matrimonio ya no se podía sostener.

La rol protagónico será interpretado por Kristen Stewart, quien en conversación con LUN aseguró estar “feliz de caminar junto a él (Larraín) en esta especie de viaje de ensueño”.

“Pablo no está interesado en educar a las personas con su material, él hace una exploración poética, no un documental autobiográfico“, agregó.

Asimismo, la artista norteamericana recalcó la importancia de asumir este papel. “No puedo olvidarme quién es realmente Diana y me digo ‘Kristen, esto es algo grande, no la embarres’. Lo que me alivia es pensar que haré lo mejor que pueda y que me entregaré a esta película por entera”, concluyó.