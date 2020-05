VIDEO RELACIONADO – Sonora Cuarentena regala su música en barrios (05:58)

Kreator liberó este viernes el registro completo y en alta definición de su concierto en Chile en octubre de 2018, en el marco del tour Gods of Violence.

La banda alemana de metal compartió el video a través de una transmisión en vivo, tras la cual el evento quedó resguardado en YouTube. El registro fue producido por Abysmo Films.

Dado que esta presentación se realizó en el marco del disco Gods of Violence (2017), casi la mitad de las canciones interpretadas por Mille Petrozza y compañía pertenecen a este álbum.

Sin embargo, clásicos como Flag Of Hate, Violent Revolution o Pleasure To Kill no faltaron en el repertorio de esa tarde del 31 de octubre.

La transmisión se realizó a las 17:00 de este viernes bajo la cuenta de Knotfest, el festival de música creado en 2012 por la banda de metal Slipknot.

Entre los comentarios hubo personas que saludaban desde Brasil, España, Venezuela y, por supuesto, Chile.

La última vez que la banda alemana tocó en nuestro país fue en el Santiago Gets Louder 2019, en el Estadio Bicentenario de La Florida. En total se han presentado 15 veces en nuestro país.