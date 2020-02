Kirk Douglas era uno de los últimos actores que quedaban del viejo Hollywood, ese que tuvo a Cary Grant, Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman y Katharine Hepburn, entre tantos otros, brillando en la gran pantalla durante el siglo XX. El actor murió este miércoles a los 103 años.

“Con tremenda tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años“, señala el comunicado publicado por la revista People y confirmado al mismo medio su hijo Michael Douglas.

En la misma declaración, su familia destaca que “para el mundo era una leyenda, un actor de la época dorada del cine que vivió hasta bien entrada su época dorada; un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía marcaba una pauta a la que todos nosotros debíamos aspirar”.

“Pero para mí y mis hermanos Joel y Peter era simplemente papá“, añade Michael sobre la vida del legendario intérprete que el mundo recordará como Espartaco.

Entre la extensa filmografía de Kirk Douglas, que nació el 9 de diciembre de 1916 en New York como Issur Danielovitch Demsky, destacan sus trabajos con Stanley Kubrick como la mencionada Espartaco (1960) y Senderos de Gloria (1957).

También su colaboración con Billy Wilder en El gran carnaval (1951), con Jacques Tourneur en Out of the Past (1947), William Wyler en Historia de un detective (1951), King Vidor en Man without a Star (1955) y Robert Aldrich en The Last Sunset (1961), entre muchas otras películas.

Kirk, reconocido miembro del Partido Demócrata, nunca fue galardonado con un Oscar pese a estar nominado tres veces por Mejor Actor Principal: 1950 por Champion (Mark Robson), 1953 por The bad and the beautiful (Vincente Minnelli) y 1957 por Lust of Life (Vincente Minnelli).

La familia de Douglas era de ascendencia ruso judío y emigró a Estados Unidos en 1908.

Su padre trabajaba trapero y abandonó a su familia cuando su hijo tenía cinco años. Por este motivo, debió trabajar desde muy joven y compatibilizar esto con sus estudios en la Universidad de Saint Lawrence. Tras egresar, estudió en la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York.

Tras regresar de la II Guerra Mundial se casó en 1943 con Diana Hill, con quien tuvo dos hijos: Michael y Joel Andre.

11 años más tarde se casó con otra mujer, Anne Buydens, con quien tuvo a Peter y Eric Anthony, quien falleció.

En 1991 fue herido cuando viajaba en helicóptero y éste chocó con una avioneta en el aeropuerto privado de Santa Paula, California. En 1996 sufrió una embolia, lo que le comprometió el habla.

También tuvo una faceta como escritor, siendo uno de sus más recientes I am Spartacus (2012), donde relata las complejidades del rodaje de la película dirigida por Kubrick.