Kid Cudi se vio obligado a interrumpir su actuación durante el segundo fin de semana de Coachella tras sufrir una lesión en el pie en pleno concierto.

El rapero, que fue trasladada al hospital tras el incidente, compartió la noticia con sus seguidores a través de redes sociales, expresando su sorpresa por la situación al tratarse de su primera experiencia con una fractura ósea.

También agradeció a sus seguidores, destacando el hecho de que continuaron disfrutando del concierto incluso cuando él ya no estaba en el escenario.

Hey guys, so I broke my foot today at the show. 🤦🏾‍♂️ just leavin the hospital. Never broken a bone before so this is all a bit crazy. I wanna thank u all for ur concerns and well wishes!! I love yall man. I heard yall still ragin when I was offstage. Made me smile big 🥹

