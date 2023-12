(CNN) – La Navidad se acaba de “Kenergizar”.

Ryan Gosling y el productor de Barbie: The Album, Mark Ronson, han rehecho el éxito I’m Just Ken para Ken The EP.

Los dos habían adelantado nueva música el 18 de diciembre, llevando gorros navideños juntos en un estudio.

El video muestra al actor volviendo a insertarse en su personaje de Ken para cantar en un estudio decorado con la temática de las fiestas de fin de año.

Barbie tuvo nueve nominaciones a los Globos de Oro 2024, entre ellas, Gosling como Mejor Actor de Reparto y la propia canción I’m Just Ken como Mejor Canción Original.

Además, la canción ya le valió a Gosling su primer éxito en el Billboard Hot 100.

Ronson produjo la canción junto con el coguionista Andrew Wyatt, que cuenta con la colaboración del guitarrista de Guns N’ Roses, Slash.

Ken The EP incluye tres nuevas versiones canciones incluidas en la banda sonora del exitoso filme: una navideña (Merry Kristmas Barbie), una acústica (In My Feelings Acoustic), y una dance (Purple Disco Machine Cover).

Escucha la nueva versión de I’m Just Ken