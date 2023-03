Karol G anunció su retiro temporal de los escenarios para darle prioridad a sus estudios.

Así lo confirmó durante una entrevista con la radio EXA México. “Decidí alejarme de los escenarios para poder estudiar”, aseguró la colombiana.

“Hacer música dentro del tour me empujó tanto a aprender, a grabarme a mí misma, a producir mucho más, a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida, que antes estaba acostumbrada a tener alguien que lo hacía conmigo o por mí, que me di cuenta de que tenía un montón de talentos que no había descubierto y que quiero desarrollar”, agregó durante la entrevista.

Sin embargo, la cantante aseguró que este retiro tiene un tiempo límite de un año.

“Este año no voy a estar tanto en los escenarios, porque decidí tomarme un break. Es para evolucionar en otros aspectos”, sostuvo.

Su paso por Viña 2023

Cabe destacar que la artista fue la encargada de abrir la primera noche del Festival de Viña del Mar 2023, una jornada que la coronó con dos gaviotas y la ovación del público de la Quinta Vergara.

“Viña del Mar definitivamente es algo que voy a llevar en mi corazón, el público de Chile es increíble, hermoso, se portaron increíble conmigo”, aseguró Karol G durante la conversación.