La prestigiosa revista Variety ha dado a conocer su controvertida lista de las “peores canciones de 2023“, destacando 20 composiciones musicales que, según su perspectiva, no lograron cautivar al público estadounidense.

El repertorio abarca una amplia gama de artistas y géneros, desde colaboraciones que han generado controversias debido a discursos discriminatorios hasta nuevas versiones de clásicos antiguos que no han sido bien recibidas.

En este listado, figuran nombres reconocidos de la industria musical como Madonna, Britney Spears, Kanye West y hasta una colaboración de Bad Bunny.

La revista cuestiona incluso la validez de nuevas versiones que, según ellos, nadie pedía y que no lograron captar la esencia de las originales.

La crítica de Variety no se limita solo a aspectos musicales, ya que también aborda polémicas y situaciones que rodean a ciertas producciones, ofreciendo un análisis detallado de las razones detrás de la inclusión de cada canción en la lista.

Este ranking proporciona una visión única sobre las obras musicales que no cumplieron con las expectativas del público angloparlante en Estados Unidos durante el año 2023.

Revisa a continuación el listado completo:

1. ‘Try That in a Small Town’ – Jason Aldean

2. ‘Vultures’ – Kanye West, Ty Dolla Sign ft. Bump J

3. ‘We Didn’t Start the Fire’ – Fall Out Boy

4. ‘Baby Don’t Hurt Me’ – David Guetta, Anne-Marie y Coi Leray

5. ‘Money’ – Roger Waters

6. ‘Mind Your Business’ – Will.i.am y Britney Spears

7. ‘Vulgar’ – Sam Smith y Madonna

8. ‘Rich Men North of Richmond’ – Oliver Anthony Music

9. ‘Search & Rescue’ – Drake

10. ‘I Won’t Back Down’ – Lara Trump

11. ‘Mother’ – Meghan Trainor

12. ‘Boycott Target’ – Forgiato Blow y Jimmy Levi

13. ‘Hands on Me’ – Jason Derulo ft. Meghan Trainor

14.-‘My Body’ – Coi Leray

15.-‘K-POP’ – Travis Scott ft Bad Bunny y The Weeknd

16.-‘Cinderella Snapped’ – Jax

17.-‘Alone’ – Kim Petras ft. Nicki Minaj

18.-‘Chevrolet’ – Dustin Lynch ft Jelly Roll

19.-‘Justice for All’ – Donald Trump ft. The J6 Prison Choir

20.-‘I Wanna Be Software’ – Grimes