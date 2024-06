“Sé que a veces soy difícil de querer”: Justin Timberlake habló sobre su detención en primer concierto tras polémica

El artista se encontraba en Chicago cuando dio sus declaraciones pero en ningún momento se refirió en específico al incidente por el que fue arrestado.

Justin Timberlake pasó de estar toda una noche preso, a dar su primer concierto luego de su arresto en Long Island, Nueva York.

Hay que recordar que el problema se generó a inicios de esta semana, cuando el exintegrante de Nsync hizo caso omiso a las leyes del tránsito tras pasarse una señalética e ir en contra del tránsito, todo mientras conducía en estado de ebriedad.

Aun así, el cantante fue liberado sin fianza a la mañana siguiente. Un dictamen que lo favorece, ya que en estos momentos realiza su gira mundial, Forget Tomorrow, para promocionar su último álbum de estudio Everything I Though It Was.

Justin Timberlake’s mugshot has been released. pic.twitter.com/arMmu8VLcu — Pop Crave (@PopCrave) June 18, 2024

El primer concierto tras la detención

Chicago fue la primera ciudad que visitó el intérprete de Can’t Stop The Feeling! luego de pasar la noche detenido, misma razón por la que el espectáculo habría tomado una dirección diferente a ratos.

En medio del concierto, Timberlake se tomó unos minutos para hablar a su fanaticada, a quienes confesó que “ha sido una semana dura”.

“Sé que a veces soy difícil de querer, pero ustedes siguen queriéndome y yo también los quiero”, afirmó. Sin embargo, en ningún momento se disculpó o habló particularmente del incidente, pero se presume que a eso se refería.

El intérprete de Mirrors sigue sin dar declaraciones públicas de lo ocurrido tras tomar un solo martini, según lo que declaró a la policía. De momento, se espera que de un concierto más en Chicago, para continuar con su gira en Nueva York durante la próxima semana.