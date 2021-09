La ex esposa del líder de Queens of The Stone Age, Josh Homme, solicitó una orden de restricción en su contra, presentada en nombre de sus hijos.

De acuerdo con lo publicado por The Guardian la familia de Homme lo acusa de abuso físico y verbal y, a causa de esto, solicitan que el cantante permanezca a 100 yardas de sus hijos Wolf (5) y Orrin (10).

Lee también: Nuevo integrante en la familia: Kylie Jenner confirmó que está embarazada por segunda vez

La solicitud presentada por Brody Dalle, acusa a Homme de golpear y lanzar objetos los niños, además de conducir bajo los efectos del alcohol y amenazar a su actual pareja.

En la acusación, el mayor de los niños relató un incidente en que el músico agarró sus partes íntimas y relató una serie de hechos, como que le chasquea las orejas, golpear su cabeza, empujar su pecho y arrojarle cosas, mientras lo llama gordo.

El líder de la banda estadounidense ha negado las acusaciones en su contra, mientras que su abogada Susan Wiesner dijo a TMZ: “La Sra. Dalle ha presentado previamente estas reclamaciones a la policía, DCFS (Departamento de Servicios para Niños y Familia) y el juez presidente del tribunal de derecho de familia, todos los cuales se han negado a tomar ninguna medida basada en estas afirmaciones espurias”.

Homme y Dalle se casaron en 2005 y se divorciaron en 2019. Más tarde, cada uno presentó órdenes de restricción contra el otro.