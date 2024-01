A dos años de su última entrevista, el cantante Jorge González, reapareció y habló sobre diversos temas.

Sobre su retiro musical, sinceró que sigue escribiendo canciones, mientras que en el ámbito político opinó que actualmente los partidos son como equipos de fútbol. “Todos quieren meter el gol, pero son lo mismo“.

En conversación con The Clinic, González confesó que poco antes de sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV) sentía poca fuerza en su mano izquierda. “Pasa que no soy para nada de hipocondríaco. Siempre pienso que todo va a pasar solo. Y no siempre es así. Pero, dentro de todo, ¿qué sacaba con urgirme, si me iba a dar el ataque igual? Si va a pasar algo malo, ¿cuál es el sentido de pasarlo mal antes?”, reflexionó.

A pesar de aquello, dice que vive su retiro con gusto. “Ha sido agradable dejar de ser famoso, la verdad. Económicamente, no es tan brillante, pero ¿para qué necesito tanta plata? Aunque me siguen llegando derechos de autor y sin la obligación de vender discos”, reconoció.

Asimismo, reveló que como músico retirado, su ideología es la siguiente: “Fue bueno mientras duró“. Además, considera que hoy su rol es escuchar música y comentó que está escribiendo nuevas letras para Adán Fresard, hijo de su exesposa, Jacqueline.

“Yo escribo, no hago melodías. Él hace la música“, dijo.

“Ya no creo en la política”

Por otro lado, y en el ámbito político, González opinó a que “todo ahora es entertainment. Las noticias, la política”.

“No gana las elecciones el que presenta el mejor plan de gobierno, sino el más taquilla. El más entretenido. El payaso más chistoso. No lee las noticias el periodista más informado, sino el más entretenido”, expresó.

En cuanto a la figura del presidente Gabriel Boric, dijo no tener opinión.

“No se puede saber lo que hace un presidente, solo lo que dice la prensa de lo que hace y ahí hay un solo color: verde dólar”, dijo.

Sobre el plebiscito constitucional, señaló que a diferencia del proceso anterior, este no tenía sentido. “¿Para qué? Si los que mandan igual van a hacer lo que quieran“, arremetió.

“Al final era entre derecha y ultraderecha. Entre Guatemala y Guatepeor. La verdad, ya no creo en la política. Pero sí pensé alguna vez, cuando comencé con Los Prisioneros, que por medio de ella se podía cambiar todo, aunque ya luego me di cuenta que no se podía cambiar nada”, sinceró.

Finalmente, y respecto a su sentir sobre los partidos políticos, manifestó que “hoy son como equipos de fútbol. Puras rivalidades, Colo-Colo y Universidad de Chile. Todos quieren meter el gol, no más, pero son lo mismo“.