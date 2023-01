(CNN) – La estrella de New Kids on the Block, Jonathan Knight, ha revelado que fue presionado para ocultar su sexualidad durante los primeros días de la banda.

Knight, que ahora tiene 54 años, dijo que el mánager de la banda en ese momento sabía que era gay, pero que lo instó a mantener su sexualidad en secreto.

Una quinta parte de la banda de chicos con sede en Massachusetts, Knight, reveló el año pasado que se había casado con su pareja de toda la vida, Harley Rodríguez.

Pero mucho ha cambiado desde que él y sus compañeros de banda (su hermano Jordan Knight, Donnie Wahlberg, Danny Wood y Joey McIntyre) saltaron a la fama en la década de 1980.

Hablando con Frosted Tips, un podcast presentado por el ex miembro de NSYNC, Lance Bass, Knight dijo sobre el manager del grupo: “Me hizo a un lado y dijo: ‘si alguien se entera, entonces tu carrera ha terminado, la carrera de New Kids ha terminado'”.

“Era tanta presión”, agregó. “Mirando hacia atrás, es mucha presión para alguien que solo está tratando de descubrir el mundo por sí mismo”.

Recordó haber sido el primero en dejar la banda en 1994, diciendo: “La música pop ya no era lo que solía ser y, sabes, pasamos de los estadios a los teatros y luego, finalmente, dejé a los New Kids y continuaron y se fueron a las discotecas. Y siguió bajando y bajando, pero salté temprano”.

“Había algunas razones. Número uno, siendo un joven gay estaba frustrado y quería seguir con mi propia vida. La otra razón, sentía que no iba a ninguna parte y solo quería estar en casa“.

El grupo se disolvió oficialmente poco después y solo se reunió en 2008.

“Incluso cuando volvimos a estar juntos, todavía no salía en público”, le dijo a Bass. “Fue un novio mío el que vendió fotos nuestras al National Enquirer”.

Describió el proceso como “horrible”, pero agradeció el hecho de que mucho ha cambiado en los últimos años.