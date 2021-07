A solo horas de haberse conocido la noticia del fallecimiento de uno de los ex integrantes del grupo Slipknot, Joey Jordison, las redes se llenaron de homenajes para el baterista de sus pares en el mundo de la música.

Jordison murió mientras dormía el pasado 26 de julio, a los 46 años, según indicó el medio Blabbermouth.

El mundo del metal quedó de luto con la muerte del músico, quien pasó por bandas como Murderdolls y Scar the Martyr, y varios artistas publicaron en sus redes sociales fotos del baterista lamentando su deceso.

Así como los integrantes actuales de la banda, Slipknot cambió sus imágenes de perfil y portadas en todas sus redes sociales por una imagen completamente de negro, sin texto o mensaje alguno. Recordemos que la banda ya perdió a otro de sus miembros, el bajista Paul Gray, en 2010.

Uno de ellos fue el baterista Mike Portnoy, conocido por su paso en la banda Dream Theather. Portnoy subió una foto donde señaló que “estoy en shock al escuchar la partida de de Joey Jordison. Además de ser un gran baterista, era un hombre con clase. Cuando supo que era un fan de su música, me envió una caja llena de poleras y mochilas de Slipknot”.

Absolutely shocked & gutted to hear of the passing of @joeyjordison. In addition to being an incredible drummer, he was always a classy guy. When he heard how much of a fan @MaxPortnoy_ was, he sent to the house a giant box filled with @slipknot swag: shirts, hoodies, backpacks… pic.twitter.com/Ga3xtZk8ec — Mike Portnoy 🤘 (@MikePortnoy) July 27, 2021

Otro de sus pares que lo homenajeó en sus redes sociales, fue el ex percusionista del grupo Slayer, Dave Lombardo. En su cuenta de Twitter, el baterista escribió que “estoy shockeado y entristecido al escuchar sobre la muerte de Joey Jordison. Un increíble músico y escritor, que se se fue muy joven. Mis profundas condolencias a su familia, amigos, y a cualquiera que se haya sentido tocado con su talento”.

I am shocked and saddened to hear of the passing of Joey Jordison. An incredible musician and songwriter, gone way too soon.

My deepest condolences to his family, friends, and all who he touched with his talent. RIP Joey 📸 – Jesse Wild / Rhythm Magazine pic.twitter.com/a8UBwhTyeZ — Dave Lombardo (@TheDaveLombardo) July 27, 2021

Por su parte la banda Anthrax subió una foto de Jordison con su clásico vestuario de Slipknot, donde publicaron que “estamos muy tristes por la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Joey Jordison. Una gran persona nos ha dejado. Le enviamos todo nuestro amor a su familia“.

We are saddened by the news of the passing of our friend Joey Jordison. A great musician and person has left us. Sending our love to his family. R.I.P pic.twitter.com/a185j4rJbQ — Anthrax (@Anthrax) July 27, 2021

Incluso, la famosa banda Papa Roach tuvo palabras para el fallecido baterista. En un mensaje corto señalaron: “Mierda. Que descanse en paz nuestro hermano Joey Jordison. Te amamos hermano”.

Shit. RIP to the brother Joey Jordison. Love you brother. — Papa Roach (@paparoach) July 27, 2021

El vocalista de Hatebreed, Jamey Jasta, también se refirió al fallecimiento de Jordison, señalando que fue él quien “cambió el juego con Slipknot” y también quien convirtió el blast beat en una tendencia en el metal. “Perseverance no habría sucedido nunca si no hubiera sido por Joey y el campamento de Slipknot”, afirmó el vocalista.

Rest In Peace Joey Jordison. You changed the game with Slipknot. Brought the blast beat to the mainstream! Gave kids a groove like no other. Perseverance would’ve never happened had it not been for Joey & the Slipknot camp. Condolences to his family, friends & fans. Gone too soon — Jamey Jasta (@jameyjasta) July 27, 2021

El líder de Trivium, Matthew Heafy, también entregó sus condolencias “a la legenda de la música mundial”, apuntando que la contribución de Jordison a la música “cambió el rostro de la música pesada en el planeta tal y como lo conocemos”.

Rest In Peace to a legend of the music world. Joey’s contributions to music changed the face of heavy music on the planet as we know it. This was a true honor to stand alongside 3 people who helped form me as a musician – as a peer, for roadrunner United. pic.twitter.com/2K0NXcXFKl — Matthew kiichichaos Heafy (@matthewkheafy) July 27, 2021

El baterista de The Black Dahlia Murder, Alan Cassidy, se sumó a las palabras de condolencia por la muerte de Jordison, señalando que él fue una de sus primeras influencias en términos de percusión. “Estoy triste porque nunca llegaré a conocerte y decirte cuánto tu forma de tocar me hizo querer tocar, pero estoy seguro que tú ya sabías lo que hiciste por tantas personas”, escribió.

Shocking horrible news. He was the first real extreme drumming influence on me as I’m sure he was for an entire generation. I’m sad I’ll never get to meet you and tell you how much your playing made me want to play but I’m sure you already knew what you did for so many people RIP pic.twitter.com/HII47J5TwE — Alan Cassidy (@AlanBlastidy) July 27, 2021

Otro de los miembros de Trivium, el baterista Alex Bent, se refirió al deceso y escribió en su cuenta de Twittter que “haberlo llamado una inspiración habría sido poco”. “Le debo tanto a Joey Jordison y no habría imaginado jamás estar donde estoy hoy sin su influencia”.