(CNN) — El guitarrista de Fall Out Boy, Joe Trohman, ha anunciado que se “alejará” de la banda por el bien de su salud mental.

Una declaración de Trohman fue publicada en la página de Twitter de la banda el miércoles por la noche, junto con una foto en blanco y negro de él tocando la guitarra.

La noticia llegó menos de 24 horas después de que la banda anunciará su nuevo álbum “So Much (For) Stardust”, que se lanzará el 24 de marzo.

Expresando su esperanza de que la ruptura fuera solo temporal, Trohman dijo: “Neil Young una vez aulló que es mejor quemarse que desaparecer.

“Pero puedo decirte inequívocamente que el agotamiento es terrible. Sin divulgar todos los detalles, debo revelar que mi salud mental se ha deteriorado rápidamente en los últimos años. Entonces, para evitar desvanecerme y nunca regresar, me tomaré un descanso del trabajo que, lamentablemente, incluye alejarme de Fall Out Boy por un tiempo”.

Dijo que “me duele tomar esta decisión, especialmente cuando estamos lanzando un nuevo álbum que me llena de orgullo”, pero agregó que regresaría al 100% “al redil”.

“Mientras tanto, debo recuperarme, lo que significa ponerme a mí y a mi salud mental primero”.

El cofundador del grupo agradeció a sus compañeros de banda, familia y fans por “comprender y respetar esta decisión difícil, pero necesaria”.

El año pasado, Trohman publicó sus memorias llamadas “None of This Rocks”. Publicado por Headline, el libro cubre, entre otras cosas, su lucha contra la depresión y la enfermedad mental de su madre.

Fall Out Boy, también integrado por Andy Hurley, Peter Wentz y Patrick Stump, se formó en Wilmette, Illinois, un suburbio de Chicago, en 2001. Influenciados por la escena punk de la ciudad, crearon un sonido de música pop punk que se escucha en su álbum debut de 2003. “Take This to Your Grave”. Nominado al Grammy como Mejor Artista Nuevo en 2006, su próximo álbum, “Infinity on High”, encabezó la lista de Billboard en el No. 1. Su canción “This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race” alcanzó el No. 2 en la lista Billboard Hot 100 de EE. UU. en 2007.

El grupo tuvo una “pausa indefinida” en 2009, pero en 2013 lanzó un álbum grabado en secreto llamado “Save Rock and Roll”.

En una entrevista de ese año con CNN, Trohman dijo que los cuatro habían “necesitado un poco de tiempo lejos de la banda“.

Agregó: “Los muchachos son notoriamente malos para emocionarse y comunicarse, y creo que tuvimos que aprender a hacerlo. Pero también tomarnos ese tiempo separados para estar con nuestras familias, hacer otros proyectos, trabajar con diferentes personas y experimentar cosas diferentes nos permitió volver y darnos cuenta de que tal vez esto no lo hicimos tan bien; tal vez deberíamos haber hablado más; tal vez no deberíamos haber sido tan pasivo-agresivos; tal vez este tipo debería haber expresado más su opinión. Creo que somos mejores en eso, y ha sido muy saludable para la banda”.