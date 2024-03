(CNN) – Puede que Taylor Swift y Travis Kelce hayan sido el tema más comentado de la temporada de fútbol americano, pero en lo que a la temporada de premios respecta, quizá no hay tanta sincronía.

O al menos, eso piensa Jimmy Kimmel, presentador de los Premios Oscar 2024, quien no está tan seguro de que la pareja de celebridades reciba una mención en su monólogo de apertura este domingo.

Cuando, en una entrevista con CNN esta semana, se le preguntó si planea hablar de Swift y Kelce en el escenario durante su cuarta vez como anfitrión de la noche más importante de Hollywood, Kimmel dijo que el dúo no está “fuera de los límites, pero probablemente desgastado”.

Se requiere un cuidadoso equilibrio, explicó Kimmel, para burlarse de las celebridades reunidas en el Dolby Theatre sin ofenderlas.

“No es tan fácil. Depende de la persona, porque algunas son más sensibles que otras”, dijo Kimmel. “Si te conozco, que Dios te ayude. Si has estado en mi casa, estás en problemas en la noche de los Oscar”.

Por ejemplo, es muy probable que Matt Damon -con quien Kimmel mantiene una disputa cómica desde hace años- sea asado en el escenario.

“No está nominado al Oscar. Estuvo en Oppenheimer. Todos los demás están nominados, menos él“, dijo Kimmel alegremente, en lo que podría ser un adelanto de un chiste en la gran noche.

Kimmel también confirmó a CNN que Damon no asistirá el domingo. Cuando se le preguntó por qué, el presentador ofreció su versión de los hechos: “¿Qué pasó realmente? No pudo conseguir una entrada“, bromeó. “Es una de las cosas más tristes que he oído. Preguntó si podía venir y le dijeron: ‘Lo siento, sólo nominados‘”.

Por otra parte, si no conoces personalmente a Kimmel pero últimamente te ha caído mal, puede que estés en territorio seguro.

El ex congresista George Santos, que recientemente presentó una demanda contra Kimmel por supuestamente “engañarle” para que creara vídeos de Cameo y luego los emitiera en su programa, no tendrá ningún tiempo de emisión dedicado a él el domingo por la noche.

“Creo que le haría muy feliz que le mencionaran en los Oscar y no me interesa hacerle feliz“, dijo Kimmel.

En cuanto a Aaron Rodgers, que desató una polémica con Kimmel tras sugerir falsamente que el cómico sería mencionado en documentos judiciales relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, Kimmel bromeó: “Uh, no sé quién es”.

Bromas aparte, Kimmel dijo que no planea mencionar a Rodgers durante la ceremonia de los Oscar, y no es probable que el atleta sea invitado a Jimmy Kimmel Live! en un futuro próximo.

“Probablemente no”, respondió Kimmel cuando se le preguntó si existe un mundo en el que tendría a Rodgers en su programa como invitado.

“Tal y como yo lo veo”, continuó, “el siguiente paso es que Aaron Rodgers se ponga en contacto conmigo, no al revés. Así que no creo que eso ocurra. Tenemos grandes diferencias en nuestra forma de pensar”.

Kimmel habla del papel de la política en los Oscar

Otro tema al que Kimmel no tiene previsto dedicar mucho tiempo el domingo es la política. Sin embargo, todo depende del ciclo de noticias. “Puede haber algo que surja y lo meto en el último minuto”, explicó.

Eso probablemente significa que no habrá bromas sobre el expresidente Donald Trump, aunque Kimmel ha tenido mucho que decir sobre el presunto candidato presidencial republicano en su programa nocturno en el pasado.

“Una de las partes más divertidas de mi trabajo es saber que odia que se burlen de él y que se burlen de él“, dijo Kimmel sobre Trump. “Y luego, de vez en cuando, nos recuerda que lo odia y se enfada. Eso me encanta. Me produce cierto placer”.

Kimmel dijo que está preparado para cómo otra administración de Trump impactaría en la televisión nocturna, pero está “más preocupado por el país que por mis monólogos”.

“No puedo creer que alguien piense que sería una buena idea ponerlo de nuevo en la Casa Blanca“, dijo Kimmel.

A pesar de sus fuertes opiniones sobre Trump, Kimmel admitió a CNN que le gustaría tener una conversación con él en Jimmy Kimmel Live!

“Absolutamente lo tendría en el programa”, dijo. “Creo que hay muchas preguntas que me gustaría hacerle, y me gustaría obtener respuestas reales. Creo que la mayoría de las entrevistas que hace no requieren eso”.

La noche más importante de Hollywood empieza antes

Kimmel lleva meses preparándose para los Oscar, pero le pone un poco nervioso que los espectadores no sepan que tienen que sintonizarlos antes.

Este año, el espectáculo empieza una hora antes, a las 19:00 (hora del este de EE.UU.), en un esfuerzo por, quizás, terminar a tiempo la notoriamente larga ceremonia.

“No olviden que este año los Oscar empiezan una hora antes. Eso es lo más importante”, dijo Kimmel. Con una carcajada añadió: “El espectáculo empezará una hora antes. Y terminará tan tarde como siempre“.