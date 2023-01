Jennifer Coolidge emocionó hasta las lágrimas al creador y director de The White Lotus, la serie de comedia dramática de HBO en la que la actriz interpreta a la icónica Tanya.

Durante la noche del martes, la intérprete de 61 años se llevó su primer Globo de Oro como mejor actriz secundaria de miniserie. En su discurso tras recibir la estatuilla, que estuvo lleno de bromas, dedicó sentidas palabras a Mike White por invitarla a participar de la aclamada serie que también se llevó el galardón a mejor miniserie.

Coolidge mencionó que durante años solo tuvo pequeños roles que la mantuvieron a flote. “Tenía sueños tan grandes cuando era joven, pero lo que sucede es que la vida los frustra. Mike White, me diste un nuevo comienzo, aunque este es el final, porque me mataste. Incluso si este es el final, cambiaste mi vida”, dijo refiriéndose a la muerte de su personaje en la segunda temporada de The White Lotus.

White, que estaba entre los invitados, se mostró visiblemente emocionado, con lágrimas en sus mejillas.

“Mis vecinos me están hablando y cosas así. Lo digo en serio. Nunca me invitaron a una fiesta y ahora todos me invitan. Es para ti, Mike White”, agregó la actriz.

La actriz también aprovechó de elogiar la personalidad del director: “Si no conocen a Mike White, esto es lo que deben saber; está preocupado por el mundo, está preocupado por la gente, está preocupado por sus amigos que no están bien, siempre te preocupas por las personas, te preocupan los animales, y realmente es una de las mejores personas que he conocido”.

“Solo quiero decir, Mike White… ¡Te amo hasta la muerte!”, concluyó.