(CNN) — Jennifer Aniston dice que Friends se siente fuera de sintonía con los tiempos actuales. dice quese siente fuera de sintonía con los tiempos actuales.

La actriz se encontraba promocionando su nueva película de Netflix Murder Mystery 2, coprotagonizada por Adam Sandler, cuando surgió el tema.

¿Qué dijo Aniston?

“La comedia ha evolucionado, las películas han evolucionado”, dijo Aniston a la AFP en París, según Yahoo.

“Ahora es un poco complicado porque hay que tener mucho cuidado, lo que lo hace muy difícil para los comediantes, porque la belleza de la comedia es que nos burlamos de nosotros mismos, nos burlamos de la vida”, dijo Aniston.

También se refirió a cuánto ha cambiado la cultura desde que Friends debutó en 1994.

“Hay toda una generación de personas, niños, que ahora vuelven a los episodios de Friends y los encuentran ofensivos”, dijo Aniston. “Hubo cosas que nunca fueron intencionales y otras… bueno, debimos pensarlo bien, pero no creo que haya una sensibilidad como la que hay ahora”.

No es la única que lo piensa

La falta de diversidad del programa ha sido durante mucho tiempo un tema controversial. La cocreadora de la serie, Marta Kauffman, expresó remordimiento al respecto el año pasado.

“Admitir y aceptar la culpa no es fácil”, dijo Kaufman a Los Angeles Times. “Es doloroso mirarte en el espejo. Me avergüenza no haberlo sabido mejor hace 25 años”.

CNN se ha comunicado con los representantes de Aniston para obtener comentarios adicionales.