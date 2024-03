Javiera Contador continúa sacando lecciones de su paso por Viña 2024.

Un mes después de haber subido al escenario de la Quinta Vergara, la actriz y comediante chilena volvió a reflexionar sobre el tenso momento.

“Pasé por una experiencia súper dura en términos laborales, y la sigo asimilando. Esto es todavía un proceso porque ha pasado solo un mes, pero pensé que estaría en un lugar mucho más terrible y no lo ha sido tanto”, aseguró, en entrevista con el medio Las Últimas Noticias.

Pese a que en 2020 logró conquistar “Monstruo” con una rutina basada en sus experiencias personales, en la edición de este año, se bajó con las manos vacías.

Apenas salió al escenario -tras el espectáculo del mítico tenor italiano Andrea Bocelli-, el público expresó su descontento con sonoras pifias.

“He ido a comprar a negocios y no me quieren cobrar. Me dicen no, si usted lo pasó muy mal, no se preocupe“, explicó.

Agradeció las muestras de afecto admitiendo que, en un comienzo, cuando se enfrentaba a situaciones de esa índole, se ponía a llorar. Sin embargo, “ya lo va asimilando mejor”.

Durante marzo, ha llevado a cabo nuevos shows, los cuales han tenido cálida acogida entre los asistentes.

“No se te derrumba la carrera completa por tener un mal paso“, aseveró la artista de 49 años. “Una optó por ir al lugar de más exposición en Chile y ya está. Todo suma. A veces uno aprende haciendo, deshaciendo y volviendo a hacer”.