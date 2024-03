La tarde de este sábado, Javiera Contador reflexionó sobre su fallida presentación en la reciente edición del Festival de Viña del Mar.

Pese a que en el 2020 logró conquistar “Monstruo” con una rutina basada en sus experiencias personales, este año se bajó con las manos vacías. Apenas salió al escenario, el público expresó su descontento con sonoras pifias tras el espectáculo del mítico tenor italiano Andrea Bocelli.

Cuando su rutina ya llevaba casi media hora, la comediante desplegó su estrategia final: llamó a escena a su “familia” de la exitosa serie Casado con hijos. Pese a que el público respondió con una sobria emoción, no consiguió llevarse a casa ninguna gaviota.

¿Qué dijo Javiera Contador?

En una publicación en Instagram, Contador se refirió a la situación. “Yo, más que nadie, tengo claro que mi presentación en Viña no fue buena. La semana previa para mí también fue durísima. Los medios se ensañaron a partir de un episodio y eso me afectó”, partió señalando.

“Yo, honestamente, fui incapaz. Tener que entrar al escenario con una situación totalmente desbordada que nadie sabía cómo calmar, con una Quinta Vergara muy enojada me descolocó totalmente. No hice mi rutina. Apenas unas partes muy inconexas, sin gracias, sin mucho sentido”, agregó.

“Comprendí que no puedo hacer humor en esas condiciones. Simplemente no puedo. Y no lo digo para echarle la culpa al resto, al contrario; asumo y reconozco que yo no tengo esa capacidad. Nunca voy a ser graciosa en esas circunstancias (y no es por falta de compromiso)”, prosiguió.

Finalmente, mencionó que quienes estuvieron ahí sabían que la situación era “insostenible”. “Lo siento en el alma. Sin duda se merecen un mejor show y yo mejores condiciones para”, dijo, y sostuvo que “volveremos con más punch y les prometo que más divertida“.

Mira la publicación