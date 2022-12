(CNN) — James Gunn se dirige a la “protesta irrespetuosa” de los fanáticos por los cambios en el Universo DC.

Después de que el director de Guardianes de la Galaxia se convirtiera en co-CEO de DC Studios con Peter Safran, se anunció que se está trabajando en una nueva película de Superman que no estará protagonizada por Henry Cavill y que Wonder Woman 3 se ha suspendido. Algunos en las redes sociales comenzaron a especular que la estrella de Wonder Woman, Gal Gadot, había sido “expulsada” de la franquicia.

Cuando un usuario le preguntó a Gunn sobre la reorganización, respondió en Twitter: “No estoy seguro de dónde sacas que ‘arrancamos’ a Gal“.

Gunn no ofreció más información sobre lo que eso podría significar para el posible futuro de Gadot con DC.

Rechazó el alboroto sobre los planes para la DCU.

“Una de las cosas que Peter y yo sabíamos cuando asumimos el trabajo como directores de DC Studios era una cierta minoría de personas en línea que podían ser, bueno, escandalosas y desagradables, por decir lo menos”, escribió Gunn en un hilo de Twitter el lunes. “A nadie le gusta que lo acosen o lo insulten, pero, para ser sincero, hemos pasado por situaciones mucho peores. Las protestas irrespetuosas nunca, nunca afectarán nuestras acciones“.

Gunn dijo que las elecciones para el Universo DC estarán “basadas en lo que creemos que es mejor para la historia“.

“Quizás estas elecciones sean geniales, quizás no, pero están hechas con corazones sinceros e integridad y siempre con la historia en mente“, tuiteó.

