(CNN) – En su monólogo inicial, Jimmy Kimmel bromeó sobre la ausencia del legendario director James Cameron en la edición 95 de los premios de la Academia.

“Sabes que un show es muy largo cuando James Cameron no está acá“, dijo Jimmy Kimmel.

El presentador prosiguió explicando lo que se rumora en Hollywood que es la razón por la que James Cameron no asistió al evento.

“Algunos dicen que James Cameron no está acá porque no fue nominado a mejor director y aunque me cuesta creer que un hombre tan humilde, él tiene un punto… ¿Cómo es que la Academia no nomina al tipo que dirigió Avatar? ¿Quién creen que es? ¿Una mujer?”, expresó Kimmel.

La crítica hace referencia a la nula presencia de mujeres directoras en las nominaciones este año.