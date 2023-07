(CNN) — James Cameronno está trabajando en un proyecto relacionado con la tragedia del sumergible Titán de OceanGate.

El director de la película Titanic, ganadora del Oscar, desmintió recientemente a través de Twitter los rumores de que tiene planes de trabajar en un proyecto sobre el sumergible que viajó a los restos del Titanic y que sufrió una “implosión catastrófica” el mes pasado, matando a las cinco personas que iban a bordo.

“No suelo responder a rumores ofensivos en los medios de comunicación, pero tengo que hacerlo ahora”, tuiteó Cameron. “No estoy en conversaciones sobre una película de OceanGate ni lo estaré nunca“.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.

— James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023