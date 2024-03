El actor Jaime Vadell se encuentra en el ojo de la palestra tras afirmar que a sus colegas “les ha dado por llorar“.

Aunque sus declaraciones fueron realizadas a fines de febrero, han repercutido hasta el día de hoy.

En conversación con Radio Futuro, el intérprete de El Conde, comentó el regreso de su obra “No me dejen hablando solo”.

En ese sentido, se refirió a las críticas por lo corto de las nuevas temporadas. “A los colegas les ha dado por llorar. No hay que llorar”, dijo.

Consultado sobre las políticas culturales del Gobierno de Gabriel Boric, Vadell fue enfático en señalar que “si no hay colegios, ¿qué se va a estar pidiendo plata para hacer obras de teatro? Yo creo que eso es un despropósito. Es una desgracia, pero es un despropósito”.

Bajo esa línea, la periodista Andrea Moletto le preguntó si estimaba que Chile se puede dar el lujo de que el arte sea financiado, a lo que Vadell respondió: “No me atrevo a opinar, porque los colegas me van a matar si opino en contra de las subvenciones. Me van a acusar de que soy partidario de Milei y no soy partidario de Milei”.

Sobre lo mismo, el periodista Claudio Fariña volvió a interrogarlo sobre el tema. “El otro día te escuché en una radio diciendo que tus colegas actores son muy llorones”, le preguntó.

“Yo hallo que son muy llorones, sí. Siempre están pidiendo que los mantenga el Estado, no tiene por qué ser eso. ¿Por qué el Estado va a mantener a los actores si el Estado no es capaz ni de mantener a los profesores? Esos huevones sí que son importantes”, expresó.