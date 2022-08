La reconocida escritora Isabel Allende, premio nacional de Literatura de Chile en 2010, recordó una conversación que tuvo con el poeta Pablo Neruda en 1973, un mes antes del golpe de Estado.

En conversación con CNN en Español, Allende, quien a lo largo de su carrera ha recibido más de 60 premios en más de 15 países, comentó que viajó hasta Isla Negra para entrevistar a Neruda.

“Primero me ofreció almuerzo, fue muy agradable y cariñoso. Me felicitó por unos artículos de humor que yo escribía, él decía que los recortaba y se los mandaba a los amigos”, manifestó.

Posteriormente, le señaló lo siguiente:

—Don Pablo, ya me tengo que ir. Está lloviendo y me demoro dos horas en llegar a mi casa.

—Lamento que se vaya.

—No, pero tengo que hacerle la entrevista.

—¿Qué entrevista? Yo no permitiría jamás que usted me entrevistara, mijita.

Isabel Allende aseguró que Pablo Neruda le dijo: “Usted es la peor periodista de este país. Siempre está mintiendo, dice lo que quiere, cuando no tiene una historia, la inventa”.

Finalmente, el poeta le dio un consejo: “Yo creo que usted debería dedicarse a la literatura, donde todos estos defectos son virtudes“.