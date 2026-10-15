Isabel Allende gana el Premio Planeta 2026 con su novela “La hora antes del alba”: Secuela de “La casa de los espíritus”

La destacada escritora Isabel Allende ganó este jueves la 75.ª edición del Premio Planeta de Novela con su obra La hora antes del alba, la cual continúa la trama de La casa de los espíritus.

El galardón, considerado uno de los más importantes del mundo hispanohablante, fue entregado a la autora por los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz. El reconocimiento además está dotado con un millón de euros (alrededor de $1.105 millones de pesos chilenos).

“No saben lo que significa esto para mí. Quiero agradecer, antes que nada, al jurado que me ha distinguido con este premio, que es el más importante de la lengua española”, expresó en su discurso.

Allende reveló que es la primera vez que se presenta a un concurso, ya que quería “evitar la humillación de quedar en la cola”.

Explicó que esta vez se animó a participar debido a que, a sus 84 años, considera que “hay muy poco que perder”.

La novela fue presentada por Allende bajo el seudónimo de Luz Ventura y con el título ficticio de Los que faltan.

La hora antes del alba gira en torno a Alba, la nieta de Clara, quien se convierte en la protagonista de esta secuela de La casa de los espíritus.