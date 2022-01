La escritora Isabel Allende manifestó su anhelo de que el gobierno de Gabriel Boric desarrolle “una distribución de ingresos diferentes” en Chile.

En entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer de CNN Español, Allende dijo que, a su juicio, la próxima administración “va a seguir en un sistema económico similar al que tenemos, pero con una distribución de los ingresos diferente”.

“Chile ha sido un país que ha tenido una gran prosperidad económica con una tremenda desigualdad y eso fue lo que produjo la crisis, lo que se llamó el estallido (social), en octubre de 2019, que millones de personas salieron a la calle a protestar y no se sabía muy bien por qué protestaban porque no había líderes, no había partido política detrás”, manifestó.

“¿Qué era esto? Era rabia, frustración acumulada por años de años en que los recursos naturales del país y el bienestar del país queda en manos de muy pocos”, agregó.

En ese sentido, la escritora dijo que “es cierto que la pobreza ha disminuido notablemente y que la clase media ha tenido mucho más auge del que tuvo nunca antes, pero es que el mundo también ha cambiado. Lo que más le molesta a la gente es la desigualdad, no le molesta que otros tengan dinero, sino que la tremenda desigualdad”.

“Las pensiones, por ejemplo, en Chile que se privatizaron no alcanzan para comer. Entonces, gente que ha trabajado toda su vida y que invirtió para tener una pensión el día de mañana, hoy día no tiene cómo comer. Eso no es posible. La educación, la salud. Todo está privatizado”, sentenció.