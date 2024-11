Iron Maiden en Chile: Un esperado regreso en el tiempo

Fueron solo cinco años de su última presentación, pero parecieron más. En el primero de dos shows en Chile, la banda británica de heavy metal mostró un nivel acorde a la relevancia que tienen en el género y más aún ante un público que siempre les permite ser locales.

Iron Maiden, banda clave en lo que fue la nueva ola de heavy metal británico y nombre insigne en todo el género del metal, se reecontró con su público chileno en una noche llena de vigencia musical, pero también recuerdos de aquellas piezas que los hicieron merecedores de un lugar en los registros de la música mundial.

En el primero de dos conciertos agendados en el país, la Doncella de Hierro ofreció una amalgama de canciones que viajaban en el tiempo entre 1986 con el Somewhere in Time y 2021 con Senjutsu, siempre recordando una que otra de los 17 álbumes que copan su discografía.

El reencuentro con Chile

Con cualquier otra banda, una espera de cinco años no sería demasiado dramática. Sin embargo, la situación no es la misma con Iron Maiden. Esos cinco años marcaron una distancia muy superior a lo que nos tenía acostumbrado el conjunto inglés.

Teniendo un promedio de una visita cada dos años en la década pasada, con presentaciones desde 1996, la banda ya se conoce perfectamente con su público en nuestro país.

No por nada fueron dos los conciertos agendados este 2024, con venta total para su primer show. Esto, además, significó que Iron Maiden se inscribiera en nuestra historia como la primera banda de heavy metal en realizar dos conciertos en el Estadio Nacional.

Así, fueron 62 mil las personas que prometían retumbar el recinto capitalino en la primera jornada.

Ya quedaban cerca de 20 minutos para iniciar la presentación y se notaba la densidad de la multitud que repletaban la cancha y las galerías. Así como los vendedores se intentaban abrir paso entre la gente, los mismos fanáticos forcejeaban para intentar llegar más cerca del escenario.

Y las luces se apagaron y comenzó a sonar Doctor, Doctor, clásico de UFO que tiene un cover de parte de los británicos y que por años ha sido usado como apertura de sus presentaciones. La locura comenzó en ese instante, con la banda aún fuera del escenario, anticipando lo que sería el show principal.

Aunque por el tour “The Future Past”, el show inició con el tema de cierre de Blade Runner, de Vangelis.

La escena nos trasladó inmediatamente a 1986, cuando un Eddie viajero en el tiempo que marcaba la temática del sexto album. Era Caught Somewhere in Time, seguida de otro clásico del mismo disco: Stranger in a Strange Land, una agradable variación para quienes hemos podido ver a la Doncella en más de una ocasión.

El salto al presente sería de la mano de The Writings on the Wall, del Senjutsu, no sin que antes el vocalista Bruce Dickinson dedicara algunos minutos a conversar con su gente en Chile.

Entre las distintas pausas que el conjunto se tomaba, Dickinson recordó su frustrado primer show en nuestro país que pudo ocurrir en 1992, pero que grupos religiosos ligados a las iglesias católica y evangélica evitaron. “Pero, joder, acá estamos”, de alguna manera suspiró Bruce ante los aplausos de los presentes.

El trayecto continuó por el trabajo más reciente de banda, llegando a una selección de clásicos que fueron entregados a modo de aperitivo. El primero de ellos: The Prisoner, anticipada por imágenes de la serie homónima de la televisión británica.

Así, continuaron desplegando energía envidiable (sobre todo a los 67 años que promedian los miembros de la banda) en el escenario, con Eddies entrando y saliendo de escena, siempre recibidos entre aplausos por la totalidad del estadio.

Dickinson no parece agotar un centímetro de sus cuerdas vocales a pesar de los años, manteniendo casi intacta la característica voz, mientras sus colegas en las guitarras Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers armaban la inolvidable coreografía que dan sentido al heavy metal que despliegan.

De súbito inició Can I Play With Madness, del Seventh Son of a Seventh Son (1988), generando una vez más esa oleada que era la gente saltando al son de los riffs.

La temática del tour The Future Past que los trajo a Chile continuaría, esta vez regresando nuevamente al 86 para Heaven Can Wait, con una increíble pelea con blasters entre Eddie y Dickinson, uno de esos momentos teatrales que demuestran lo que mejor manejan en más 40 años de carrera.

Alexander the Great, Fear of the Dark y Iron Maiden serían una triada perfecta para pausar en el encore, en un concierto que había sido solo majestuocidad. Muestra de algo que el mismo Dickinson mencionó en algún punto del show al hacer que aquellos que nacieron después de 1986 levantaran sus manos: la trascendencia entre generaciones.

Multiplicidad de edades que no se tradujo en ningún instante en una falta de apoyo incluso en aquellos temas más nuevos, los que fueron coreados de igual manera.

La banda volvía al escenario y comenzaba Hell on Earth, cierre de la “etapa Senjutsu” en este tour y canción con que termina el disco 2 del album. Mayor sopresa sería el ver cómo niños identificaban emocionados al Eddie de este disco cuando apareció en escena.

Detrás del baterista Nicko Mcbrain cambió el fondo a una referencia inequívoca de una de las canciones más interpretadas en la historia de la banda: The Trooper. Se acercaba el fin de la presentación, pero el oleaje en que se convirtió el Estadio Nacional no paraba un segundo.

Cabe preguntarse si finalmente habrán medido si se generó algún sismo con esas decenas de miles de personas saltando así como lo mencionó Dickinson al inicio del show.

Las agudas notas de Wasted Years comenzaban en manos de Smith y el cierre era de oro para un esperado retorno, uno que para suerte del público nacional es por partida doble.

Iron Maiden completó así su quinta presentación en el Estadio Nacional en el total de shows en Chile, que con el doblete de este año suman 12. Y no podría ser en otro escenario, sino el más grande del país.