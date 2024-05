Imparables: Simply Red anuncia su quinto show en el Movistar Arena

Luego de agotar todas las entradas para sus cuatro fechas en Chile, la banda británica Simply Red anunció una nueva y última fecha en el país.

El grupo, que tocará el 5, 7, 8 y 9 de marzo de 2025 en el Movistar Arena, agregó una quinta fecha en la que traerá sus mejores clásicos, como Stars o Holding Back The Years, en el marco de su gira 40th Anniversary Tour.

Mick Hucknall y sus músicos tocarán el próximo martes 4 de marzo del 2025, por lo que será oficialmente su primer show en Chile luego de nueve años.

La agrupación fundamentada en el soul, pop y R&B prefirió Santiago por sobre otras ciudades de Sudamérica para su tan esperado regreso a Latinoamérica.

We are happy to announce that Simply Red will be playing a fifth show at the Movistar Arena in Santiago, Chile on March 4th 2025 🇨🇱

Tickets go on sale this Friday (May 24th) at 11am local time (4pm UK time): https://t.co/RKIUSHCNfy#SimplyRed40 pic.twitter.com/Z4fs1FJj8D

— Simply Red ❤️ (@SimplyRedHQ) May 22, 2024