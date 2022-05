“A los 16 años comencé a fotografiar como pasatiempo, siempre buscando encontrarme a través de la fotografía, por ende, siempre retraté mujeres“. Así define el inicio de su carrera la fotógrafa Luna Orellana, que, en objetivo de “desexualizar los cuerpos e identidades femeninas“, se considera feminista.

Ahora, con 24 años, la nacida en Santiago, pero que ha vivido largo tiempo en Valparaíso, explica que nunca ha expuesto en el país, sin embargo, la primera revelación de su trabajo dio un salto aún más grande, específicamente, a la capital de Francia.

Del 27 al 29 de mayo, Orellana será parte de la selección de fotógrafas de la organización internacional JustWomen, que expondrán sus obras en Imagenation, instancia que recluta a fotógrafos emergentes para organizar muestras en diferentes partes del mundo, esta vez, en la Galerie Joseph Le Palais, en París.

De hecho, fue la fotógrafa eslovena Slavica Veselinovic -quien se desempeña en la revista Vogue– quien contactó a la chilena a nombre de JustWomen.

En la exposición, Orellana completará una nómina en la que destacan otras latinoamericanas provenientes de Uruguay, Argentina y México.

Retratar mujeres

“Entré a estudiar a la universidad aquí en Chile, pero no me gustó, así que me trasladé a Madrid para estudiar en la escuela de fotografía Efti“, explica Orellana y continúa: “Me titulé y regresé a Chile, seguí haciendo cursos de edición, de fotografía análoga y revelado, investigando y experimentando más, pero con el mismo fin de llegar a ese proyecto personal: Retratar mujeres“.

A través de su Instagram, @soylunandrea, es posible observar muestras de su trabajo: Grupos de mujeres vistas desde el lente de la realidad del cuerpo, vulnerable, poética, profundamente íntima y femenina en un amplio espectro. Porque Orellana muestra diferentes formas de feminidad a través de la figura de mujeres diversas.



“Veo cómo las mujeres se apoyan mutuamente y siento que pueden hacer cosas increíbles juntas”

“La necesidad de fotografiar el cuerpo femenino nació en un momento difícil de mi vida, dónde buscaba mi propia identidad”, sostiene.

Detalla que “a través de cada mujer retratada, me volvía a encontrar, encontraba esa parte femenina que creía que no existía en mí. A través del lente, puedo ver en las demás pedazos de mi identidad que hoy no muestro, pero que me identifican como mujer“.

Finalmente, como parte de su trabajo, pero también de su objetivo artístico más personal, la fotógrafa subraya: “Lo que intento lograr es que cualquier mujer e identidad femenina se sienta representada en un cuerpo natural no estigmatizado por la sociedad”.