Hunter Schafer se niega a que Hollywood ponga más importancia a su identidad de género que a su talento profesional.

Desde el reconocimiento mundial que adquirió interpretando a Jules en la exitosa serie Euphoria (2019-), a la actriz de 25 años le han llegado ofertas de “montones de papeles trans”.

En una reciente conversación con el medio GQ, explicó que ha optado por rechazarlos, consciente de que poder decir que no “es un privilegio”.

Y pese a sentirse “culpable” por no ser una portavoz más activa de la comunidad LGBTQ+, ha optado por separar el concepto de su trabajo actoral, buscando nuevos personajes que le permitan explorar su diversidad artística.

Ha ideado una serie de estrategias tras bambalinas para ello; de lo contrario, los periodistas “seguirían escribiendo actriz transexual antes de cada artículo”.

También evita por completo mencionar la palabra trans cuando la entrevistan: “Apenas la digo, se me quitan las ganas. Tardé un tiempo en aprender que no quiero (que me reduzcan a) eso”.

Y en esa misma línea, dijo: “Lo encuentro denigrante para mí y para lo que quiero hacer. Especialmente después del colegio, quedé harta de hablar de ello. He trabajado mucho para llegar a donde estoy, superando momentos muy duros de mi transición, y ahora sólo quiero ser una mujer y dar vuelta la página de una buena vez”.