Los actores protagonistas de How I Met Your Father dieron a conocer la fecha de estreno de la esperada y enigmática serie spin off.

El proyecto es un programa satélite de la popular comedia Cómo conocí a tu madre (How I Met Your Mother en inglés), donde Sophie (Hilary Duff) le relata a su hijo cómo conoció a su padre en 2021.

La historia toma un argumento similar al de la serie de 2005, la cual contó con nueve temporadas hasta 2014, pero desde una perspectiva femenina.

How I Met Your Father se estrenará el martes 18 de enero de 2022 y contará con la participación de Hilary Duff, Francia Raissa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell y Tom Ainsley, entre otros actores.