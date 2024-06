“House of the Dragon” 2: Estreno de la nueva temporada rompió récords de audiencia a nivel mundial

La precuela de "Game of Thrones" está basada en el libro "Fire & Blood", de George R.R. Martin, quien también se desempeña como productor ejecutivo. Estrenada en 2022, el show protagonizado por Olivia Cooke y Emma D'Arcy irrumpió en el streaming con su segunda temporada en junio de este año.

La nueva temporada de la serie, House of The Dragon, ha causado sensación desde su estreno, éxito que ha marcado cifras récord luego de que el fin de semana pasado, Max registrara su mayor audiencia en un solo día hasta la fecha.

En anticipación a la nueva entrega, el primer episodio de la producción de HBO Max registró 7.8 millones de espectadores en Estados Unidos, número que se le acerca a los más de 10 millones que atrajo el estreno de la temporada anterior.

A nivel global, la serie también ha impresionado, especialmente en América Latina y Europa. Impacto que ha trascendido la pantalla, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más exitosos de la plataforma de streaming hasta la fecha.

La nueva entrega, que está basada en el libro Fuego y Sangre, de George R.R. Martin, productor ejecutivo de la serie, se centra en la Casa Targaryen, 200 años antes de los eventos de Game of Thrones En esta ocasión, tras la coronación del rey Aegon II y la muerte del hijo de la reina Rhaenyra, la casa se divide en dos facciones enfrentadas.

¿Cuándo estará disponible el próximo episodio?

El impacto de House of The Dragon se ha transformado en un fenómeno que continúa atrayendo a una audiencia global, que espera cada semana poder ver al elenco que incluye a actores como Olivia Cooke, Matt Smith, y Emma D’Arcy, quienes interpretan roles clave en esta saga, y le permiten a la fanaticada volver a explorar el universo que envuelve a Game of Thrones.

Con episodios nuevos cada domingo, la segunda temporada promete continuar cautivando a los espectadores con las intrigantes historias que construyen el relato y la presencia imponente de los dragones, fórmula que le garantizó el éxito mundial.