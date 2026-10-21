Desde los bocetos de Hora de Aventura: Cómo Misiones Secundarias llevó a Finn y Jake de regreso a sus orígenes

Finn vuelve a tener 12 años y Jake es, otra vez, su fiel compañero. Las grandes hazañas que Hora de Aventura acumuló durante casi una década pueden esperar. Una ballesta, un duelo entre caballeros o cualquier problema absurdo que aparezca en el camino vuelven a ser suficientes para echar a andar una historia.

Esa es la apuesta de Hora de Aventura: Misiones Secundarias (Adventure Time: Side Quests), la nueva producción de Cartoon Network Studios que regresa a los primeros años de sus protagonistas y recupera las aventuras independientes que marcaron el comienzo de la serie creada por Pendleton Ward.

La nueva etapa también tiene una conexión directa con Chile. La actriz Paloma Moreno forma parte del elenco original en inglés como la Princesa Rescate, uno de los nuevos personajes de la serie. Su participación ocurre en el cuarto episodio, donde comparte la historia con Finn, Jake y el Rey Helado.

Para quienes nunca entraron a ese universo, bastan dos figuras para comenzar. Finn es un niño humano que quiere convertirse en héroe. Jake, su mejor amigo y hermano adoptivo, es un perro amarillo capaz de estirar y transformar su cuerpo. Juntos recorren Ooo, una tierra fantástica y postapocalíptica poblada por princesas, vampiros, magos y criaturas de todo tipo.

Hora de Aventura debutó en 2010 y terminó en 2018. Durante esos años, ganó ocho premios Emmy y, en 2014, recibió un Peabody, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la televisión estadounidense.

El jurado destacó entonces que había conseguido reunir a “preadolescentes, adolescentes hormonales y adultos conscientes de sí mismos”, que podían verla por razones diferentes. También valoró que no evitara temas complejos por tratarse de una producción infantil: “No le teme a lo filosófico ni a lo aterrador. Abraza el miedo y el asombro, la emoción y la imprevisibilidad”.

Y resumió parte de su atractivo en una frase: “No simplifica nada. Deja que las emociones existan”.

Este octubre, más de 15 años después de aquel estreno, Misiones Secundarias retrocede hasta un Finn que todavía está descubriendo el mundo. Sabe que quiere convertirse en héroe, pero aún no tiene demasiado claro qué significa ser uno.

Buena parte de ese retorno quedó en manos de alguien que ya conocía Ooo desde dentro. Nate Cash, showrunner y productor ejecutivo de Misiones Secundarias, trabajó en la serie original y llegó a desempeñarse como director supervisor. Fue él quien propuso devolver a Finn a los 12 y recuperar el formato de aventuras independientes de sus inicios.

Victor Courtright, director supervisor de la nueva producción, llegó desde otro lugar. No participó en aquella etapa y conoció Hora de Aventura como espectador. Tiempo después, terminaría trabajando en el mismo mundo que había seguido como fan.

Esas dos perspectivas se unieron cuando el equipo comenzó a revisar los materiales que dieron forma a los primeros capítulos. Cash podía volver a historias en cuya realización había participado. Courtright, en cambio, comenzó a descubrir qué había detrás de aquellas que hasta entonces solo conocía terminadas.

En conversación con CNN Chile, ambos ahondaron en ese viaje a los archivos, la libertad creativa que definió a Hora de Aventura y el desafío de reencontrarse con Finn y Jake en una época en que una misión todavía podía comenzar con algo tan sencillo como una ballesta.

Un héroe de 12 años

Los dos primeros episodios de Misiones Secundarias muestran bien el terreno que abre ese regreso a los 12 años. En Bros & Arrows, Finn queda fascinado con un arquero y participa en un torneo de ballestas. En Dandy Bug, se encuentra con una concepción completamente distinta de la hombría cuando debe aprender las reglas de un pequeño caballero antes de enfrentarse a él.

CNN Chile: En esos dos episodios, Finn parece probar distintas ideas sobre qué significa ser un hombre o un héroe, ya sea demostrando su rudeza o aprendiendo a comportarse como un caballero. ¿Ese paralelo fue intencional? ¿Qué les interesaba de explorar esas ideas a través de un Finn de 12 años?

Nate Cash: Creo que él sabe que quiere ser un héroe, pero como es un niño de 12 años, no sabe exactamente qué significa eso. Y creo que es divertido verlo probar distintas cosas, como “¿esto va a ser lo mío?, ¿aquello va a ser lo mío?”. ¿Qué significa realmente? Eso abre la puerta a episodios divertidos. Puede ver a alguien con una ballesta y pensar: “Las ballestas son geniales”, y entonces tienes un episodio completo en el que admira a otra persona hasta que se da cuenta de que, quizás, eso no es lo suyo.

Victor Courtright: Hay una idea muy divertida en presentarle a Finn dos concepciones completamente diferentes de lo que significa ser un hombre y que él, básicamente, pueda señalar lo absurdo que hay detrás de ambos extremos.

Ese regreso no consistió solamente en recordar cómo se veía Hora de Aventura. El equipo volvió a los materiales con los que se construyó originalmente. Cash y Courtright revisaron animatics, storyboards y otros trabajos preliminares de sus primeros episodios.

“Creo que los episodios sí se sentían más rudimentarios y nos apoyamos mucho en eso, porque es divertido tener una serie un poco más áspera, que no esté tan pulida”, dice Cash.

Entre las referencias estuvieron los fondos creados por Ghostshrimp para la producción original, llenos de objetos y pequeños detalles que podían aparecer en Ooo sin necesidad de explicar qué hacían allí.

Para Courtright, sumergirse en esos archivos significó descubrir cómo se habían construido capítulos que llevaba mucho tiempo viendo como fan. Recuerda especialmente cuando Cash recuperó el animatic de Rainy Day Daydream, un episodio de la primera temporada escrito y storyboardeado por el propio Pendleton Ward.

La historia sigue a Finn y Jake durante un día en que una tormenta de cuchillos los obliga a refugiarse en la casa del árbol. Allí, la imaginación de Jake comienza literalmente a cobrar vida y convierte el encierro en una sucesión de amenazas absurdas.

“Yo pensaba: ‘Sí, me encanta este episodio’. Y después Nate pone el animatic y mi reacción fue: ‘Espera, ¿qué estamos viendo?’”, recuerda.

“Puedes ver que algo muy gracioso que terminó apareciendo en el episodio final quizás fue garabateado en un post-it”, cuenta Courtright. “Es una ventana a todo eso y te permite entrar en ese espacio creativo que creo que tenía gran parte del equipo original, donde simplemente intentaban hacerse reír, contar historias entretenidas y sorprenderse unos a otros”.

“Películas estudiantiles profesionales”

Algo de esa libertad quedó deliberadamente a la vista en Misiones Secundarias. La producción experimentó con dibujos hechos con lápices de cera, recortes de papel, secuencias animadas por los propios artistas del equipo e incluso imágenes transferidas a VHS.

“Hablamos mucho de que se sienta como si estuviéramos haciendo ‘películas estudiantiles profesionales’”, cuenta Cash. “La serie está abierta a experimentar, porque ya lo hizo antes y a la gente le gustó. Eso nos dio la libertad de probar cosas de maneras diferentes”.

Eso no significa, advierte Courtright, que puedan convertir cada capítulo en un laboratorio. Hacer televisión implica trabajar con presupuestos y calendarios que obligan a escoger dónde llevar más lejos cada recurso.

“Ojalá pudiéramos hacer alguna locura artística y experimental en cada episodio, pero tienes que escoger dónde hacerlo”, explica. “Diría que todo lo que aparece es apenas la punta del iceberg de lo que el equipo tiene debajo de la superficie, esperando una oportunidad y un poquito de presupuesto para poder hacerlo realidad”.

Hay algo, sin embargo, que ningún archivo puede devolver a 2010. El público también creció.

Quienes conocieron a Finn cuando Hora de Aventura comenzó pueden estar hoy cerca de los 30. Al mismo tiempo, Misiones Secundarias puede convertirse en el primer encuentro con Finn y Jake para niños que ni siquiera habían nacido cuando arrancó la original.

CNN Chile: Cuando escriben un episodio hoy, ¿en qué tipo de espectador están pensando?

Nate Cash: Creo que, ante todo, la escribimos para nosotros mismos. No estamos intentando complacer a una especie de audiencia imaginaria. Estamos haciendo el tipo de dibujos animados que nosotros queremos ver. Y creo que eso simplemente termina coincidiendo con los fans de la serie antigua y con los nuevos espectadores.

Courtright amplía ese “nosotros”. A veces significa hacer algo que haga reír a Cash. Para otros integrantes del equipo, puede ser pensar en sus propios hijos.

“En un sentido más amplio, estamos haciendo la serie los unos para los otros y resulta que somos una porción bastante grande de la humanidad”, bromea. “La audiencia de prueba somos nosotros, nuestras familias y nuestros amigos”.

Al preguntarles qué comprenden ahora sobre Finn y Jake que no veían de la misma manera antes de hacer Misiones Secundarias, Courtright se queda pensando.

“Dios, muchísimo”, responde primero.

Después encuentra otra forma de explicarlo.

“Quizás se trata de conectar con ese niño que tenemos dentro. Cuando estamos pensando ideas para la serie, muchas de las historias están basadas en experiencias de las personas que forman parte del equipo”, dice. “Detrás de cada episodio existe una experiencia humana diferente”.

A miles de kilómetros de donde fue creada, Hora de Aventura también terminó formando parte de la infancia de una generación. En Chile, Finn y Jake llegaron a través de Cartoon Network, hablando en español latino y acompañando las tardes de quienes crecieron frente a la televisión por cable.

CNN Chile: ¿Qué significa para ustedes que personas que no hablan su idioma y conocieron la serie en otra lengua hayan terminado incorporándola a sus propias vidas? ¿Piensan en lo universal que llegó a convertirse Hora de Aventura?

Nate Cash: Creo que es increíble. Es emocionante. Y también es algo que está incorporado en la propia serie con Lady Rainicorn. Ella habla solamente coreano y Jake y Finn la entienden, pero un espectador que no habla coreano no puede entenderla, incluso cuando estamos viendo la serie en inglés. Creo que eso es realmente genial y emocionante.

Misiones Secundarias retoma ese recurso con la Princesa Rescate interpretada por Paloma Moreno. El personaje alterna entre el inglés y el español sin que sus diálogos en este último idioma sean traducidos para el público angloparlante.

“También hicimos eso con un personaje que habla español en un episodio y no hay traducción”, cuenta Cash. “Cuando lo vemos acá, si no hablas español, simplemente no lo entiendes. Creo que es increíble”.

Y si después de tantos viajes Finn y Jake tuvieran que emprender una misión secundaria en Chile, Courtright ya tiene elegido el destino.

CNN Chile: Si Finn y Jake pudieran tener una misión secundaria en Chile, ¿dónde los enviarían?

Victor Courtright: Bueno, yo quiero ir a la Patagonia, así que esa sería mi elección. Podríamos ir para investigar, ¿cierto? Sí, organicemos ese viaje.