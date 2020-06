VIDEO RELACIONADO -Música AM vive un particular boom durante la cuarentena (03:13)

El viernes 19 de junio se estrenó mundialmente The Last of Us Part II, la secuela del esperado videojuego de Ellie y Joel en el mundo devastado por una pandemia que convirtió a los seres humanos en entes similares a los zombis. Y este regreso no ha estado ajeno a la controversia.

Mientras la crítica y la prensa lo han destacado como uno de los mejores títulos en el ocaso de la presente generación de consolas, miles de usuarios expresaron su molestia con la historia en una práctica como conocida como “review bombing”, que no es otra cosa que coordinar por redes sociales una evaluación masiva en algún sitio especializado.

En este caso, fue Metacritic el elegido por molestos usuarios que evaluaron con las peores calificaciones posibles el videojuego de Naughty Dog. En concreto, obtuvo un puntaje de 95 sobre 100 en reseñas especializadas (de un total de 103 críticas) y 4,2 por parte de jugadores en un total de 69.013 comentarios.

¿Pero por qué se da esta profunda diferencia? ¿Por dónde pasó la molestia de los jugadores? ¿Cómo una de las historias más queridas de PlayStation 3 pasó a recibir esta evaluación? Acá lo comentamos.

Parte 1

En 2016 se exhibió el primer teaser de The Last of Us Part II. En él se veía a una Ellie adulta, evidentemente herida, con sangre, tocando una guitarra. A lo segundos, la figura de un hombre aparecía fantasmagóricamente, era Joel. Los fans celebraron. De ahí el hype solo fue creciendo hasta que en 2018 se lanzó un nuevo adelanto que cambiaría toda la recepción.

En el video, volvía a todo a centrarse en Ellie, quien se daba un beso con un nuevo personaje mujer. Los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos celebraban el protagonismo y declaración de principios del estudio de darle el protagonismo a la joven y explicitar su orientación sexual, otros lo condenaron.

Parte 2

Y es justamente esto lo que queda en evidencia al leer algunos comentarios que se dejaron en Metacritic. “Uno de los ejemplos más horrendos de mala escritura, en este punto son solo cosas de Social Justice Warriors (SJW), incluso sin ello, la historia es absurda con una jugabilidad que parece tener una década de antigüedad. No te molestes en gastar tu dinero en este desastre”.

“Siete años para esta mierda. Jódanse, gente LGBT. Los críticos pagados no cambiarán nada“, es otro de los comentarios derechamente homofóbicos que se pueden leer y que poco y nada tienen que ver con el desarrollo de la historia, de los personajes o la jugabilidad y sus mecánicas de juego.

Parte 3

Sin embargo, esa es solo una parte de la historia. The Last of Us Part II ha sido descrito, prácticamente de forma unánime, como un “increíble logro y una demostración de como un videojuego puede juntar un gameplay de infarto con una bella narración ambiental una compleja trama moral“, como señalan en The Washington Post, donde lo califican como uno los mejores “videojuegos jamás creados”.

En tanto que IGN asegura que “es una obra maestra que evoluciona el gameplay, la narración cinematica y el rico diseño de mundo en casi cada punto respecto a su antecesor“.

Mientras que Forbes destaca que “es impresionante. Es importante. Está muy bien contada la historia, a tal punto que no puedo entender como alguien que haya terminado el juego -no solo visto spoilers o a un streamer abrirse paso o imágenes sueltas en YouTube- no aprecie todo lo que se ha logrado acá“.

¿Esto quiere decir que toda crítica negativa esta basada en un acto discriminatorio? Claro que no, ya que con toda lógica pueden haber jugadores que no se sientan atraídos a sus mecánicas, el tono del relato o hasta la historia misma, pero puede ser importante entender los motivos y razones tras las críticas.

Parte 4

Muchos jugadores se quedarán con las críticas especializadas y su propia experiencia y no podrán creer que exista un debate paralelo motivado por la discriminación de la orientación sexual de la protagonista en pleno siglo XXI. Otros, dejaran de lado la narrativa y la jugabilidad justamente por esos motivos.

Pero lo cierto es que son pocos los videojuegos que logran generar tal debate fuera entre jugadores atentos a las novedades de la industria y quienes solo siguen uno que otro título esporádicamente. Desde Naughty Dog tenían claro su impacto tanto a nivel jugable como social. De hecho, el propio Neil Druckman, el director, ironizó al respecto en su cuenta de Twitter.

Oh man… in just a few hours we have almost DOUBLE the number of user reviews for #TheLastofUsPartII than the first game received in seven years. Love that passion! 😘 pic.twitter.com/cXRfuUijNG — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 20, 2020