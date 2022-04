El hijo adoptivo del dúo sudafricano Die Antwoord, Gabriel Du Preez, aseguró que fue víctima de abuso y explotación infantil, incluida la exposición a la pornografía, la violencia y rituales de parte de ambos artistas.

A sus 20 años, el joven decidió entregar su testimonio al medio sudafricano News24 y expuso que Anri du Toit (Yolandi Visser) y Watkin Tudor Jones (Ninja) lo “hicieron sentir como si en realidad fuera un esclavo. Me adoptaron para ser un esclavo, me hicieron sentir que realmente no me amaban“.

Algunas de las acusaciones más impactantes y potencialmente ilegales hechas contra los cantantes incluyen a Du Preez y su hermana menor en hechos como llevarlos a un clínica privada para que les sacaran sangre, supuestamente para usarla en rituales.

Además, Jones le habría mostrado al entonces menor un videoclip pornográfico que le envió a una ex novia desde su teléfono celular cuando Du Preez tenía 11 años y estaba bajo su custodia.

Otras de las escenas habría ocurrido en la casa de Die Antwoord en Parkhurst, Jahannesburgo. Ahí, Du Preez apuñaló a su hermano mayor con un cuchillo, recibiendo la felicitación de Jones y Du Toit, quienes posteriormente imitaron la escena, usando niños, en un video musical de 2019.

Una de las últimas situaciones ocurrió en la mansión de la pareja en Ciudad del Cabo, donde Jones alentó a la hermana menor de Du Preez a desvestirse frente a ellos y a unirse a un sauna junto con otros adultos desnudos.

En respuesta a la entrevista realizada News24, el agente de la agrupación, Scumeck Sabottka, aseguró que “Die Antwoord no está de acuerdo con las declaraciones de Tokkie”.